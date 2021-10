Toscana, vaccini: da oggi ‘fragili’ possono prenotare terza dose

Per i soggetti maggiorenni a elevata fragilità è disponibile da questo pomeriggio un apposito pulsante sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it, per fissare l’appuntamento nei centri vaccinali

Per accedere al servizio sarà sufficiente inserire la data dell’ultima dose del ciclo vaccinale primario, spiega una nota, e selezionare la propria patologia tra quelle in elenco. Al via dunque da oggi in Toscana la terza dose di vaccino anti Covid anche per le persone particolarmente vulnerabili. Per i soggetti maggiorenni a elevata fragilità, che rientrano nelle categorie indicate dalla circolare ministeriale, è disponibile da questo pomeriggio un apposito pulsante sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it, per fissare l’appuntamento nei centri vaccinali.

“La Toscana corre nella campagna di somministrazione delle dosi di richiamo del vaccino anti Covid – commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani -. Con un giorno di anticipo apriamo la prenotazione della terza dose per tutti quei soggetti a elevata fragilità, che rientrano nella circolare ministeriale dell’8 ottobre. È nostro interesse – prosegue – dare la possibilità ai nostri cittadini di effettuare la dose aggiuntiva di potenziamento del vaccino al più presto, specialmente alle fasce più deboli. È per questo che ho chiesto al settore Sanità digitale e Innovazione, che ringrazio, di anticipare il rilascio della nuova funzione di prenotazione sul portale”.

“La terza dose è fondamentale per la tutela della salute – spiega l’assessore alla sanità Simone Bezzini – in particolare nei soggetti più fragili per età o patologie. Il vaccino è lo strumento più forte a nostra disposizione contro il virus, come dimostrano i dati sui contagi e sui ricoveri. Invito tutti coloro per i quali è indicata a prenotare la terza dose il prima possibile sia attraverso i servizi online, decisivi durante il periodo della pandemia e nella prima fase della campagna vaccinale, sia attraverso tutti gli altri canali di prenotazione e somministrazione, attivi e diffusi sul territorio regionale”.