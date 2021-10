Vaccini: terza dose, lunedì prenotazioni aperte per tutti gli operatori sanitari

Vaccini: al via le prenotazioni da lunedì 11 ottobre per la terza dose a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali e che abbiano concluso il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi.

Ciò vista la disponibilità di vaccini e dando seguito a quanto indicato dalla struttura commissariale.

Per quanto riguarda i canali di prenotazione, alle ore 12 di lunedì 11 ottobre verrà aperta una apposita formella sul portale prenotavaccino.sanita. toscana.it per l’appuntamento nei centri vaccinali. In alternativa, gli operatori interessati si potranno rivolgere anche ai canali della medicina generale e a quelli delle farmacie.

Intanto la campagna vaccinale contro il Coronavirus, in Italia ha quasi raggiunto il traguardo dell’80% di over 12 vaccinati. Piu’ di 43 milioni di persone hanno infatti completato il ciclo di vaccinazione, il 79,9%: seppur con qualche giorno di ritardo, l’obiettivo del governo di proteggere l’80% dei vaccinabili e’ raggiunto, anche se contro la variante Delta potrebbe non bastare. Mancano ancora all’appello piu’ di 2,5 milioni di over 50, quasi il 10% di questa fascia d’eta’, che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino. E’ la parte di popolazione piu’ esposta ai rischi del Covid-19, a maggior ragione in presenza di una variante piu’ contagiosa e aggressiva come la Delta. Il ritmo della campagna vaccinale e’ di circa 140mila vaccinazioni al giorno. In totale, sono state somministrate 86 milioni di dosi.