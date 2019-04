Toscana, torna la ‘Ciclostorica 99 Curve’ sulla Costa degli Etruschi

Sabato 4 e domenica 5 maggio tra mare, colline e pit stop gastronomici nei borghi medioevali.

Novanta chilometri di curve da percorrere in sella a bici d’epoca e abiti vintage, fermandosi lungo il percorso in piccoli borghi medioevali, per trovare ristoro con prodotti tipici del territorio e un calice di vino rosso: sabato 4 e domenica 5 maggio torna la Ciclostorica 99 curve, gara non competitiva per scoprire la Costa degli Etruschi e il suo entroterra sui pedali, tra mare, pinete, aree archeologiche ed eccellenze gastronomiche.

Organizzata dal team di Outdoor Sports Festival, che tornerà ad animare il Golfo di Baratti il 1 e il 2 giugno, la manifestazione è alla sua seconda edizione. Novità di quest’anno l’aggiunta nel programma della Cronosquadre vintage ‘La Principessa’, una gara di regolarità, organizzata in collaborazione con il Giro d’Italia d’Epoca, che si disputerà sabato 4 maggio. La partenza è fissata alle ore 14.30 da piazza Unità d’Italia, a San Vincenzo, lungo un circuito stradale che verrà ripetuto più volte. E’ possibile iscriversi anche singolarmente ed entrare a far parte di una delle squadre composte da un minimo di tre e un massimo di sei partecipanti. A fine gara il Village ospiterà la presentazione del libro ‘Le bici dei Campionissimi’.

Domenica 6 maggio si entrerà nel vivo della gara, rigorosamente non competitiva (vince chi ha la bici più in tema): la Ciclostorica 99 curve prenderà il via alle ore 9 da San Vincenzo, con premiazioni previste per le ore 15. Due i percorsi previsti, uno da 50 km e uno da 90 km, per i corridori più allenati, lungo un anello che congiunge il territorio di sei comuni: Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto, Sassetta, passando per il centro storico di Castagneto Carducci, fino a tornare a San Vincenzo. La manifestazione prende il nome dalle 99 curve che, si narra, dividano o uniscano, a seconda dei punti di vista, i borghi di Suvereto e Sassetta. Numerose le tappe di ristoro previste lungo il tragitto, che attraversa la Costa degli Etruschi e la Val di Cornia. Sarà possibile iscriversi alla 99 Curve online fino al 30 aprile.