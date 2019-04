Cascina, Ceccardi candidata europee, se eletta lascerà Comune

Insieme a lei è stato scelto come candidato per le europee anche il consigliere regionale della Lega Jacopo Alberti ed Elena Vizzotto.

“L’ufficializzazione della mia candidatura alle prossime europee mi inorgoglisce e nel contempo mi responsabilizza ulteriormente, essendo consapevole che l’obiettivo è tra i più ambiziosi ed edificanti per un’esponente della Lega: riformare profondamente quest’Europa”. Lo ha detto il sindaco di Cascina (Pisa) e leader toscano del Carroccio Susanna Ceccardi, commentando la propria candidatura alle europee nella lista della Lega per l’Italia centrale.

“Mi impegnerò al massimo per far tornare centrali gli interessi dell’Italia e degli italiani nelle sedi europee – ha proseguito -. Tutta la mia tenacia e tutta l’esperienza che ho maturato negli anni da amministratore locale e a fianco del ministro Matteo Salvini, saranno al servizio della causa comune, per riformare un’Europa troppo pretenziosa e poco generosa nei confronti dell’Italia”.

In caso di elezione dunque Ceccardi, che è anche consigliere di Salvini per il programma di governo, opterebbe per il seggio all’europarlamento aprendo così la strada alle elezioni anticipate nel suo comune, il primo in Toscana a essere conquistato dalla Lega: “Sono fermamente convinta di poter far fruttare al meglio, nell’ambito del Parlamento europeo, la mia gratificante esperienza di sindaco. Inizia per me una nuova, intensa e appassionante campagna elettorale. A me le sfide piacciono – ha concluso – e sono, dunque, pronta a vivere intensamente questi 40 giorni che ci separano dal voto”.

“È un grande onore essere candidato alle europee – ha detto il consigliere regionale della Lega Jacopo Alberti -, ringrazio innanzi tutto i militanti che mi hanno scelto, facendo il mio nome in Toscana, e Matteo Salvini, per aver appoggiato questa scelta”. “Sarà una campagna elettorale impegnativa ma sono sicuro anche divertente e gratificante – aggiunge Alberti in una nota -, perché correrò insieme a due amiche, Susanna Ceccardi, che ringrazio per avermi voluto al suo fianco in questa sfida, e Elena Vizzotto. Una grande avventura che affronteremo insieme”.

Per Vizzotto, essere candidata “è per me motivo di orgoglio e senso di responsabilità. Ringrazio Matteo Salvini per aver scelto il mio nome. Insieme a Susanna Ceccardi e Jacopo Alberti faremo, ne sono certa, un ottimo lavoro con grinta e passione, a sostegno della Lega e della Toscana”.