Toscana, Sunia: sfratti in calo dell’ 1,1%, ma contratti diminuiscono del 15%

“Il numero degli sfratti emessi in Toscana è in flessione dell’1,10%, ma non è una buona notizia perché il rapporto deve sempre fare riferimento alla somma dei contratti di locazione in essere, che invece sono in calo di quasi il 15%, a beneficio delle locazioni brevi e dei falsi transitori”. E’ quanto afferma il Sunia Toscana

“I numeri raccontano una situazione sempre più allarmante” afferma il Sunia. Tra gli altri dati che “ci raccontano le tendenze più preoccupanti – spiega il sindacato inquilini -, a Firenze e Pisa la causa di fine locazione ha raggiunto il 45% del totale, segno di sfratto eseguito per impossibilità degli inquilini di rinnovare il contratto a fronte di richieste di aumento del 25/30% o, a Pisa, per destinazione degli alloggi ad affitto breve”. Ancora, “i provvedimenti emessi, che troveranno esecuzione in corso di questo anno, sono in aumento in 4 territori, con picchi estremamente preoccupanti a Lucca (+24,60%), Pisa (+23,22%), Livorno (+16,02%); gli eseguiti sono in aumento in 3 territori con le punte più critiche ad Arezzo (+14,02%) e Grosseto (+9,47)”.

Sull’emergenza sfratti il Sunia Toscana ha tenuto l’11 novembre un seminario di approfondimento, presenti tutte le strutture provinciali. E’ stato nell’occasione evidenziato come il Piano casa del Governo non dia “risposte concrete a un’emergenza abitativa sempre più grave, che non si affronta con i bonus fiscali. Servono un investimento pubblico sulla casa e risorse dirette per chi vive in affitto”. Tra le richieste ai Comuni quella di adottare il Testo unico della Regione Toscana sulla regolamentazione degli affitti brevi a uso turistico che solo Firenze ha strutturato; di rispettare il vincolo di alloggi volano ad uso emergenza sfratti; di sollecitare finanziamenti a supporto del recupero e manutenzione degli alloggi Erp; di incentivare politiche condivise “per riportare le migliaia di alloggi privati sfitti sul mercato a canone concordato per dare risposta a quella enorme fascia di lavoratrici e lavoratori, soprattutto giovani, schiacciati tra l’impossibilità di accedere ad una casa popolare ed il non potersi permettere un affitto a mercato libero”.