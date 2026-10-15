www.controradio.it Casa: la storia di Franca, la bomba sociale degli sfratti e il commento del Sunia Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:17 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="fp0zlKVTTP"><a href="https://www.controradio.it/podcast/casa-la-storia-di-franca-la-bomba-sociale-degli-sfratti-e-il-commento-del-sunia/">Casa: la storia di Franca, la bomba sociale degli sfratti e il commento del Sunia</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/casa-la-storia-di-franca-la-bomba-sociale-degli-sfratti-e-il-commento-del-sunia/embed/#?secret=fp0zlKVTTP" width="500" height="350" title="“Casa: la storia di Franca, la bomba sociale degli sfratti e il commento del Sunia” — www.controradio.it" data-secret="fp0zlKVTTP" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Franca rimane a casa: la proprietà torna sui suoi passi, niente sfratto. Dopo le polemiche e gli appelli delle istituzioni, i padroni di casa fanno marcia indietro: l’anziana di 94 anni la cui storia è stata raccontata sulle pagine di Corriere fiorentino innescando reazioni e denunce e rimandando al caso spagnolo di Maricarmen, continuerà a vivere nell’abitazione di Rifredi pagando 450 euro al mese.

La conclusione positiva della vicenda riporta però l’attenzione sull’emergenza abitativa che interessa Firenze dove si registra una media di uno sfratto ogni due giorni. Sindacati e associazioni chiedono interventi strutturali, investimenti nell’edilizia pubblica e politiche che affrontino il tema delle case lasciate vuote dei proprietari.

Fabio Seggiani segretario del SUNIA