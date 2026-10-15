Dall’Ai alle mani nella creta, dall’affido alla scuola: torna Equivalenze Festival

Alle Murate la rassegna ideata da Il Girasole: tre giorni di incontri, laboratori e performance che invitano ad andare oltre stereotipi ed etichette e trasformare le differenze in comunità. Torna Equivalenze Festival, promosso dalla cooperativa sociale Il Girasole: laboratori, incontri e spettacoli rivolti a cittadini, scuole e professionisti, invitati non solo ad ascoltare e osservare, ma anche a partecipare. Il tema dell’edizione 2026 sarà “Oltre la storia unica”, un invito a mettere in discussione etichette, categorie e rappresentazioni parziali delle persone. Tutte le informazioni sono presenti alla pagina web: www.coopilgirasole.it/
Monica Reis Danai, direttrice del festival