    Tramvia, alberature, piazze, parcheggi e cantieri: Intervista all’assessore Giorgio

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    Tramvia, alberature, piazze, parcheggi e cantieri: Intervista all'assessore Giorgio
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    In studio l’assessore alla mobilità di Firenze, Andrea Giorgio

    tra i temi: gli alberi delle Cure e il tracciato tramviario, la sosta selvaggia e i bus, piazza Beccaria, il parcheggio al cestello, e la Ztl a Ognissanti.