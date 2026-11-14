Maltempo, Giani: ‘valuteremo lo stato di calamità’

Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a proposito dei danni procurati dal maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il territorio.

“Danni ce ne sono stati”, anche se “il sistema ha tenuto e io oggi esprimo soddisfazione”, e sono “250 circa le criticità a cui dovremmo rispondere: sulla base delle relazioni dei sindaci valuteremo se ci sono o meno le condizioni per dichiarare lo stato di calamità” ha dichiarato Giani.

“Sicuramente la Regione interverrà – ha detto, a margine di un convegno del Pd a Firenze – perché, come è già accaduto in passato, se non ci sono le condizioni per uno stato di calamità regionale, interverremo singolarmente nei comuni dove ci sono stati i danni più gravi per supportare il lavoro delle istituzioni locali”.

Giani ha ammesso che “abbiamo vissuto dei momenti molto difficili, sappiamo come il maltempo si sia concentrato per tre giorni ad altissimi livelli di precipitazione nella parte nord-ovest della Toscana, quindi principalmente nelle province di Lucca e Massa Carrara, ancora più nello specifico della Garfagnana, della Media Valle, e della Lunigiana. Ieri a Bagni di Lucca e a Borgo a Mozzano ho visto delle quantità d’acqua fortissime, il fiume Serchio che sotto il ponte del Diavolo è passato con un ritmo di 1200 metri cubi al secondo”.