Pluras, Fossi(Pd), ‘il management è stato arrogante, giusto cambiare’

Lo ha affermato Emiliano Fossi, deputato e segretario del Pd Toscana, a margine del convegno ‘Acqua, rifiuti, energia e… democrazia’ organizzato dal partito a Firenze. Il patto dei Comuni soci di Plures ha recentemente indicato un nuovo amministratore delegato per la società.

Nei servizi e “in particolar modo” nella multiutility Plures “ha prevalso una visione manageristica dove il management l’ha fatta da padrone” ed “è stato arrogante”, per cui “la scelta di fare un salto avanti, di cambiare in parte il management di Plures, credo fosse necessaria, perché non tutti i vestiti sono buoni per le stagioni che si vivono” ha dichiarato Fossi.

“Un pezzo del management – ha proseguito Fossi – non ha fatto quello che era il ruolo del management, ha strabordato, ha rotto gli argini e ha svolto una funzione non sua. Oggi invece mi pare che l’intenzione centrale dei soci sia quella di riaccentrare le scelte strategiche, la visione, che è quello che dovrebbe funzionare normalmente in una società: il management mette in atto, con grande competenza e capacità, le scelte fatte dai soci. Il cambio, in parte, del management è importante e credo che la stagione nuova che si aprirà dovrà essere all’insegna di questo”.

Inoltre, secondo Fossi, “si parla di multiutility toscana” anche se “è una scelta importante, illuminata, necessaria, ma di un pezzo della Toscana”, mentre “ci sono tanti altri territori” e dunque “il tema di come noi non soltanto proviamo ad aggregare, ma intanto ad armonizzare i rapporti tra territori credo sia centrale; e se questo la multiutility lo fa con meno arroganza, forse ci riesce meglio”. Infatti, per il segretario Pd, “se ti poni con un approccio armonico forse dei risultati li ottieni: se ti imponi come ‘padre padrone’ forse i risultati non li ottieni, e una parte del management di Plures si è comportato così”.