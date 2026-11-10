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Mar 10 Nov 2026
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ToscanaServiziServizi, Antitrust segnala ‘criticità ‘sul futuro affidamento in house Publiacqua-Plures
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Servizi, Antitrust segnala ‘criticità ‘sul futuro affidamento in house Publiacqua-Plures

By Domenico Guarino
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Con una segnalazione inviata all’Autorità idrica Toscana, l’Antitrust contesta  la genericità della relazione sui requisiti per poter procedere all’affidamento, la definizione delle modalità di esercizio del controllo analogo a cascata. E il mancato rispetto il requisito dell’attività prevalente con conseguente illegittimità radicale del modello organizzativo ipotizzato

L’Antitrust boccia l’affidamento in house della gestione del servizio idrico integrato nel territorio della conferenza medio Valdarno (46 comuni nelle province di Firenze, Prato e Pistoia), con Publiacqua trasformata in società interamente pubblica all’interno della holding Plures.

L’Antitrust segnala anche che Plures sembra non rispettare il requisito dell’attività prevalente con conseguente illegittimità radicale del modello organizzativo ipotizzato; risulta anche carente la valutazione comparativa dell’Ait tra i diversi modelli gestionali (gara, società mista); la segnalazione si chiude con la richiesta all’Autorità idrica di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per eliminare tutti i profili critici individuati.

L’ ‘Autorità garante della concorrenza e del mercato solleva anche  critiche sull’affidamento in house a Publiacqua (gruppo Plures) della gestione del servizio idrico integrato nel territorio della conferenza Medio Valdarno. L’Antitrust segnala all’Autorità idrica Toscana criticità quali la genericità della relazione sui requisiti per poter procedere all’affidamento e della definzione delle modalità di esercizio del controllo analogo congiunto a cascata, e il mancato rispetto del requisito dell’attività prevalente.

    Infatti più del 40% dei ricavi attribuibili a Plures, “tenuta anch’essa al rispetto dei requisiti in house”, scrive l’Agcm, deriva “da attività ‘a mercato’, valore in contrasto con la soglia del 20% prevista dal requisito dell’attività prevalente per le società in house”, con l’80% del fatturato generato invece da “attività affidate dagli enti soci”. La segnalazione, contenuta nel bollettino Agcm 43/2026, si chiude con la richiesta all’Autorità idrica di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per “affrontare in modo risolutivo” e “rimuovere le criticità concorrenziali” ivi illustrate.

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