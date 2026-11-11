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Mer 11 Nov 2026
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Firenze chiama Spagna: flash mob oggi per il diritto all’abitare

By Redazione

Emergenza casa, oggi a Firenze giornata di mobilitazioni: alle 11 iniziativa alle case popolari di via Zanella, alle 18 manifestazione in via Pietrapiana

Oggi, mercoledì 11 novembre è in programma anche a Firenze una mobilitazione contro il carovita e per il diritto alla casa, in concomitanza con lo sciopero generale in Spagna.
Salari troppo bassi, caro affitti, speculazione e fondi immobiliari stanno espellendo cittadine, cittadini, studentesse e lavoratori dalle nostre città. Di fronte alle logiche predatorie del libero mercato, e ad un Governo che punta a svendere il patrimonio di edilizia pubblica, saremo in piazza anche a Firenze, come in altre città italiane ed europee, raccogliendo l’appello del Social Forum dell’Abitare e all’interno del percorso che ci porterà allo sciopero generale del 20 novembre, per chiedere politiche pubbliche capaci di garantire la tutela abitativa e contrastare la crescente esclusione sociale.
La mattina verranno svolte azioni dimostrative in alcuni blocchi di case popolari per richiamare al pericolo di svendita degli alloggi. La giornata si chiuderà con una manifestazione alle 18:00 in Via Pietrapiana 53/55.

La mobilitazione è promossa da Arci Firenze, Associazione Arcobaleno, Cgil Firenze, Progetto Firenze, Salviamo Firenze, Sunia Firenze, Udu Firenze, Unione Inquilini

 

 

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