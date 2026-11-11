Strage Viareggio: Moretti esce dal carcere, sconterà la condanna a casa

L’ex ad di Fs Mauro Moretti, condannato a 5 anni per la strage di Viareggio (Lucca), ha ottenuto il via libera dal giudice di sorveglianza per la detenzione domiciliare.

E’ quanto riporta oggi QN: Moretti, che si era costituito lo scorso 26 giugno dopo la decisione della Cassazione che aveva reso definitiva la sentenza, dal 3 novembre ha lasciato il carcere di Orvieto per scontare la condanna a casa, a Roma.

Moretti, 73 anni compiuti lo scorso 29 ottobre, è stato condannato per le accuse di disastro ferroviario colposo e incendio per la strage alla stazione di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009 quando un carro merci carico di gpl deragliò: 32 le vittime uccise dalle fiamme che si svilupparono, oltre 100 i feriti. I legali dell’ex ad di Fs, riferisce il quotidiano, avevano chiesto da subito gli arresti domiciliari, considerando l’età, il tipo di reato e il fatto che non vi fosse nel suo caso né pericolo di fuga né di reiterazione del reato. Pochi giorni fa la decisione del giudice di sorveglianza che ha concesso a Moretti la detenzione ai domiciliari dopo circa quattro mesi di reclusione in cella.

“Il provvedimento che ha disposto i domiciliari per l’ingegnere Mauro Moretti riconosce le esigenze di tutela della salute”: “è dimagrito 15 chili ed è molto deperito”. Lo ha detto la legale dell’ex manager, Ambra Giovene, in merito alla decisione del giudice di sorveglianza che concesso i domiciliari all’ex Ad di Fs Moretti, condannato a 5 anni per la strage di Viareggio.

“L’ingegnere – ha aggiunto Giovene – è stato ammesso alla detenzione domiciliare sul presupposto di un comportamento carcerario ineccepibile. Al plurisettantenne l’ordinamento presta dovuta attenzione in assenza di cause ostative”.