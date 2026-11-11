Mail anonima annuncia Bombe, in Toscana evacuate scuole in più province

Evacuazioni in scuole di più province della Toscana a seguito di mail anonime minatorie per presunti allarmi bomba.

Un’unica mail inviata agli istituti scolastici di tutta Italia ha fatto scattare le evacuazioni i decine di istituti di vario gradi nelle città. Al momento sono oltre cento le scuole che hanno dato l’allarme ma il numero sta aumentando. “Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani” c’era scritto nel messaggio firmato Mikhail Antropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Nella mail si parla di un “potente ordigno” lasciato nell’edificio all’interno di un sacchetto di plastica “con innesco a distanza”. la mail è arrivata anche a diversi istituti scolastici della Toscana.

Tra Firenze e provincia sarebbero cinque gli istituti interessati, altri nella provincia di Arezzo dove sono stati coinvolti istituti di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia alle superiori. Lo stesso è accaduto in provincia di Lucca, in Versilia dove il Comune di Seravezza su fb ha scritto: “Una email, arrivata all’Istituto comprensivo, ha annunciato la presenza di un ordigno alla scuola primaria Frediani. Scattate quindi le procedure di evacuazione che hanno interessato sia gli alunni della scuola sia i dipendenti del Municipio”. Ancora interessate scuole nella provincia di Siena e di Pisa.

In particolare ad Arezzo città evacuati i bambini della scuola elementare Tricca, accompagnati al parco Pertini in attesa dell’arrivo dei genitori. Evacuazioni anche alla primaria di Staggiano e alla scuola materna di Matrignano. Segnalazioni analoghe arrivano dal Casentino, dove sono stati evacuati il liceo scientifico Galilei di Poppi e l’Itis Fermi di Bibbiena