Camera di Commercio FI: l’emergenza casa impatta (anche) sulle assunzioni

È il dato che emerge da un sondaggio sulle assunzioni dell’ufficio statistica e studi della Camera di commercio di Firenze al quale hanno risposto 451 aziende, rappresentative di tutti i settori e le dimensioni

Nel sondaggio della Camera di Commercio, risulta che l 71,3% delle imprese toscane, dunque quasi tre su quattro, “nell’ultimo anno ha cercato personale da assumere, ma il 48% di queste aziende ha riscontrato difficoltà abitative del personale che avrebbe dovuto reclutare”.

Tra gli altri dati è da segnalare che il 28,9% ha oltre la metà dei dipendenti da fuori comune. Secondo il sondaggio le imprese inoltre hanno adottato misure sulla flessibilità (nel 32% dei casi) e concesso aumenti retributivi (28,8%): tra le misure ritenute più efficaci c’è la richiesta di un maggior trasporto pubblico (60,4%) e di incentivi fiscali per gli alloggi (45,4%). A livello abitativo per due imprese su tre l’affitto viene considerato insostenibile.

“I risultati del sondaggio dell’Ufficio statistica e studi della Cciaa confermano come le difficoltà nel trovare alloggi possa contribuire a tenere lontano da Firenze quel personale altamente specializzato che è molto richiesto dalle imprese – commenta Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio di Firenze -. Altra spia di questo fenomeno è la difficoltà che le aziende hanno nel trovare specifici profili professionali: a giugno oltre il 44% delle aziende fiorentine dichiarava di avere questo problema, ma per alcune professionalità si arriva oltre il 70% e persino il 90%. E’ apprezzabile che il Comune di Firenze si stia facendo promotore di un piano metropolitano sul tema casa e che stia investendo ingenti risorse nel recupero degli appartamenti Erp, ma ora aspettiamo anche il fondamentale e imprescindibile contributo del governo che ha promesso di destinare risorse alla ristrutturazione di 60mila case popolari”.