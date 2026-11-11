Controradio Streaming
Mer 11 Nov 2026
Controradio Streaming
ToscanaCasaCamera di Commercio FI: l'emergenza casa impatta (anche) sulle assunzioni
ToscanaCasaEconomiaLavoro

Camera di Commercio FI: l’emergenza casa impatta (anche) sulle assunzioni

By Domenico Guarino
camera di commercio

È il dato che emerge da un sondaggio sulle assunzioni dell’ufficio statistica e studi della Camera di commercio di Firenze al quale hanno risposto 451 aziende, rappresentative di tutti i settori e le dimensioni

Nel sondaggio della Camera di Commercio, risulta che l 71,3% delle imprese toscane, dunque quasi tre su quattro, “nell’ultimo anno ha cercato personale da assumere, ma il 48% di queste aziende ha riscontrato difficoltà abitative del personale che avrebbe dovuto reclutare”.

Tra gli altri dati è da segnalare che il 28,9% ha oltre la metà dei dipendenti da fuori comune. Secondo il sondaggio le imprese inoltre hanno adottato misure sulla flessibilità (nel 32% dei casi) e concesso aumenti retributivi (28,8%): tra le misure ritenute più efficaci c’è la richiesta di un maggior trasporto pubblico (60,4%) e di incentivi fiscali per gli alloggi (45,4%). A livello abitativo per due imprese su tre l’affitto viene considerato insostenibile.

“I risultati del sondaggio dell’Ufficio statistica e studi della Cciaa confermano come le difficoltà nel trovare alloggi possa contribuire a tenere lontano da Firenze quel personale altamente specializzato che è molto richiesto dalle imprese – commenta Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio di Firenze -. Altra spia di questo fenomeno è la difficoltà che le aziende hanno nel trovare specifici profili professionali: a giugno oltre il 44% delle aziende fiorentine dichiarava di avere questo problema, ma per alcune professionalità si arriva oltre il 70% e persino il 90%. E’ apprezzabile che il Comune di Firenze si stia facendo promotore di un piano metropolitano sul tema casa e che stia investendo ingenti risorse nel recupero degli appartamenti Erp, ma ora aspettiamo anche il fondamentale e imprescindibile contributo del governo che ha promesso di destinare risorse alla ristrutturazione di 60mila case popolari”.

Articolo precedente
Mail anonima annuncia Bombe, in Toscana evacuate scuole in più province
Articolo successivo
Maltempo, allerta rossa per rischio idrogeoligico su Toscana nord ovest

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32631Cronaca19858Politica4451Cultura & Spettacolo3888Diritti2764Sanità2604

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI