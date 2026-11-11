Maltempo, allerta rossa per rischio idrogeoligico su Toscana nord ovest

Maltempo, un’allerta rossa è stata emessa dalla sala operativa regionale per rischio idrogeologico sul nord ovest della Toscana dalle 10 fino alla mezzanotte di domani: province interessate Massa Carrara, Lucca, e parte di quelle di Pistoia e Prato con la zona Valle del Reno.

Sempre a causa del maltempo emessa anche un’allerta arancione per rischio idraulico reticolo principale e rischio idrogeologico sulla Toscana nord ovest per la giornata di domani e un’allerta gialla per temporali forti su tutta la regione sempre per la giornata di domani. Così sui social il governatore Eugenio Giani.

Da oggi nella seconda parte della giornata, piogge diffuse sulle zone settentrionali ed in particolare di nord-ovest (province di Massa Carrara, Lucca e Appennino Tosco-Emiliano). Possibile temporanea attenuazione delle piogge durante la notte, ma nuova intensificazione già dalla mattina di domani, giovedì, quando si estenderanno a tutta la regione.

Nella seconda parte della giornata di domani, giovedì, le precipitazioni potranno anche assumere carattere temporalesco. Cumulati fino a 200 mm, localmente superiori sui rilievi. “Il sistema regionale di Protezione Civile della Toscana, soccorso ed emergenza sanitaria è stato di allerta. Invitiamo tutti i cittadini alla massima attenzione e prudenza”.

Tutto il sistema della protezione civile della Toscana è allertato. La Regione è in collegamento con tutte le organizzazioni, associazioni, forze d’ordine pubblico che a livello delle province e dei comuni sono pronte a intervenire in caso di necessità”, ha poi commentato Giani dopo l’emissione dell’allerta meteo che prevede codice rosso per domani, giovedì 12 novembre, in alcune aree del nord-ovest della Toscana.

L’allerta rossa, spiega la Regione, sarà in vigore dalle 10 alla mezzanotte di domani per Lunigiana, bacino del Reno e Serchio-Garfagnana-Lima, per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. Nelle altre aree del nord-ovest sono previste condizioni di allerta arancione, già a partire da stasera, mentre sul resto della Toscana sarà allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico.

La Regione spiega che anche che “il tempo è previsto in deciso peggioramento già dal pomeriggio di oggi a partire dalle zone nord-occidentali. Una nuova e più intensa fase di maltempo è attesa domani, quando le precipitazioni si estenderanno progressivamente a tutta la regione, con possibili temporali anche di forte intensità”.