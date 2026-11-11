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Mer 11 Nov 2026
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Maltempo, scuole chiuse in provincia di Massa Carrara e Lucca

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
allerta maltempo

A causa dell’allerta maltempo in Toscana, con codice anche rosso nell’area della Toscana nord ovest, scuole chiuse domani in provincia di Massa Carrara e anche di Lucca.

In particolare, a causa del maltempo,  stop all’attività di didattica e chiusure di parchi, cimiteri e impianti sportivi a Massa e a Carrara. Niente scuola poi nei comuni della Lunigiana. In provincia di Lucca scuole chiusure in Versilia, nei comuni di Stazzema, Seravezza, Massarosa e Camaiore.

A seguito dell’allerta meteo in Toscana, lo stop alla didattica è stato deciso anche per la città di Lucca dove saranno interdetti dai parchi ai cimiteri, dalle piste ciclabili lungo i corsi d’acqua ali impianti sportivi. In Versilia stop alle lezioni pure a Viareggio dove è interdetto l’accesso alle pinete anche, e a Forte dei Marmi. Anche i sindaci della Garfagnana, riferisce l’Unione dei Comuni – hanno disposto ordinanza di chiusura di tutte le scuole.
In provincia di Prato la sindaca di Vernio Maria Lucarini ha poi disposto la sospensione delle attività alla primaria Merope e alla scuola dell’infanzia Piccolo Sole, a Montepiano, area che ricade nella zona per cui è stata emanata l’allerta rossa.

Dalla serata di oggi previsti temporali su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Dalla tarda mattinata di domani le precipitazioni si estenderanno a Friuli Venezia Giulia, Marche ed Umbria, specie settori settentrionali e poi al Lazio, in particolare zone interne meridionali e ai settori interni occidentali di Abruzzo e Molise. Così un avviso meteo della Protezione civile che indica per domani allerta rossa sul nord-ovest della Toscana. Arancione su settori di Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e sull’intero territorio di Umbria e Lazio.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica.

L’avviso prevede infine, dal mattino di domani, venti da forti a burrasca sud-occidentali, su Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.

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