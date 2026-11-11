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Gio 12 Nov 2026
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ToscanaCronacaToscana: due morti e un ferito grave in battute di caccia
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Toscana: due morti e un ferito grave in battute di caccia

By Domenico Guarino
Toscana
caccia giornata apertura stagione venatoria foto di yuri colleoni

Due cacciatori morti in Toscana – uno per un malore, l’altro per uno sparo partito dal proprio fucile -, e un terzo, 74enne, rimasto ferito in modo molto grave dopo la carica di un cinghiale in Maremma.

E’ il bilancio della giornata venatoria odierna nella regione.A Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, un cacciatore di 57 anni, è morto per uno sparo accidentalmente partito dal suo fucile, probabilmente dopo essere inciampato o aver perso l’equilibrio nelle campagne secondo una ricostruzione. Ha dato l’allarme, intorno all’ora di pranzo, la moglie preoccupata per il suo mancato rientro a casa. Tramite la posizione sul cellulare, la donna è riuscita a indirizzare il fratello sul posto ma ormai il 57enne era deceduto. I carabinieri di Cortona fanno gli accertamenti, la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

A Pomarance (Pisa), l’altra vittima, un cacciatore di 68 anni che ha accusato un malore in battuta. Si è accasciato al suolo in una zona impervia e per raggiungerlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori del 118 hanno provato a eseguire le manovre rianimatorie ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Grave ferimento invece in un incidente di caccia stamani nel Grossetano, vicino a Civitella Marittima. Qui un cacciatore di 74 anni è stato caricato da un cinghiale in un bosco. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso Pegaso per evacuare il 74enne e trasportarlo d’urgenza all’ospedale Misericordia di Grosseto dove è ricoverato in gravi condizioni.

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