Maltempo: 100 sfollati a Massa, tracimato il fiume Frigido

Un centinaio di sfollati a Massa a causa del maltempo. Sono parte degli abitanti delle frazioni di Casette e Forno, rimaste isolate a causa di una frana che minaccia le strade comunali e provinciali.

Questi abitanti hanno difficoltà a raggiungere le loro case. Il Comune ha allestito il locale Palazzetto dello Sport per dare la prima assistenza alla popolazione interessata. La situazione è resa nota dalla prefettura dove il prefetto Gaetano Cupello ha già attivato dal pomeriggio di ieri il Centro Coordinamento Soccorsi. Inoltre sempre la prefettura di Massa Carrara “rivolge viva raccomandazione alla cittadinanza affinché in caso di forti precipitazioni piovose sia evitato o limitato il più possibile l’utilizzo dei veicoli” considerati “i potenziali pericoli per la sicurezza della circolazione connessi agli allagamenti delle sedi stradali e, in particolare, dei sottopassi”.

Salvato un automobilista ieri sera a Carrara in un sottopasso allagato a causa del maltempo. E’ successo in via Marchetti ed hanno agito i vigili del fuoco liberando una persona bloccata all’interno della sua macchina. La persona è stata recuperata e portata

all’ospedale di Massa.

Il fiume Frigido ha tracimato nelle aree golenaili a Massa, invadendo il parco

fluviale. Lo riferiscono il presidente Eugenio Giani e il sottosegretario alla Regione, Bernard Dika. Tutti i corsi d’acqua della provincia di Massa sono sotto osservazione. In Lunigiana ha esondato il torrente Bardine a San Terenzo, nel territorio di Fivizzano, e la strada comunale che porta ai paesi di Posterla e Marciaso è allagata e momentaneamente non

percorribile. Nelle province vicine, il Serchio è salito al primo livello di guardia a Coreglia Antelminelli (Lucca) nella media valle, in Garfagnana, così come alla stessa guardia è aumentato il torrente Lima a Cutigliano (Pistoia).