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Mar 10 Nov 2026
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Prato accende i bus di notte: cinque linee gratuite per cominciare a sperimentare

By Domenico Guarino
Prato
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Prato accende i bus di notte: cinque linee gratuite per cominciare a sperimentare
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A Prato il trasporto pubblico prova a conquistare anche la notte. Per la prima volta il Comune sperimenta una rete di autobus notturni gratuiti, con cinque linee attive nei fine settimana di dicembre e collegamenti speciali per la notte di San Silvestro.

PRATO Gli autobus viaggeranno anche di notte. Per la prima volta Prato sperimenta una vera e propria rete di trasporto pubblico notturno, con cinque linee attive nei fine settimana di dicembre, fino alle due del mattino, e un servizio straordinario per la notte di San Silvestro.

L’iniziativa, realizzata dal Comune insieme ad Autolinee Toscane, si chiama «Prato si muove… di notte» e partirà venerdì 4 dicembre. Il servizio sarà disponibile anche sabato 5, lunedì 7, venerdì 11 e sabato 12, venerdì 18 e sabato 19 dicembre. Escluso, dunque, il fine settimana di Natale.

Il progetto costa al Comune 45mila euro e nasce con un duplice obiettivo: ridurre il traffico e l’utilizzo delle auto private durante le festività, ma anche offrire un’alternativa soprattutto ai più giovani, che spesso dipendono dal trasporto pubblico per i propri spostamenti.
Quella di dicembre sarà una sperimentazione, che verrà riproposta anche la prossima estate. I risultati saranno monitorati per capire quanti cittadini utilizzeranno il servizio e se ci saranno le condizioni per renderlo stabile.

L’intento palese è quello di collegare la città dei tanti paesi che costituisce l’ossatura urbanistica di Prato. E di farlo anche in un momento in cui sono i più giovani a muoversi. La linea 1 raggiungerà Maliseti e l’ospedale; la 2 collegherà Santa Lucia, Galceti, San Giorgio e Paperino; la 3 servirà Galciana; la 9 arriverà fino a Iolo, mentre la 11 collegherà Pizzidimonte e Chiesanuova. L’obiettivo è raggiungere il centro storico partendo dai quartieri più popolosi, da nord a sud, da est a ovest. Per salire a bordo non servirà il biglietto: dalle otto e mezzo di sera fino al termine delle corse il trasporto sarà completamente gratuito.

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