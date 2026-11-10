www.controradio.it Prato accende i bus di notte: cinque linee gratuite per cominciare a sperimentare Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:25 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="XH9yvZAaLF"><a href="https://www.controradio.it/prato-accende-i-bus-di-notte-cinque-linee-gratuite-per-cominciare-a-sperimentare/">Prato accende i bus di notte: cinque linee gratuite per cominciare a sperimentare</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/prato-accende-i-bus-di-notte-cinque-linee-gratuite-per-cominciare-a-sperimentare/embed/#?secret=XH9yvZAaLF" width="500" height="350" title="“Prato accende i bus di notte: cinque linee gratuite per cominciare a sperimentare” — www.controradio.it" data-secret="XH9yvZAaLF" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

A Prato il trasporto pubblico prova a conquistare anche la notte. Per la prima volta il Comune sperimenta una rete di autobus notturni gratuiti, con cinque linee attive nei fine settimana di dicembre e collegamenti speciali per la notte di San Silvestro.

PRATO Gli autobus viaggeranno anche di notte. Per la prima volta Prato sperimenta una vera e propria rete di trasporto pubblico notturno, con cinque linee attive nei fine settimana di dicembre, fino alle due del mattino, e un servizio straordinario per la notte di San Silvestro.

L’iniziativa, realizzata dal Comune insieme ad Autolinee Toscane, si chiama «Prato si muove… di notte» e partirà venerdì 4 dicembre. Il servizio sarà disponibile anche sabato 5, lunedì 7, venerdì 11 e sabato 12, venerdì 18 e sabato 19 dicembre. Escluso, dunque, il fine settimana di Natale.

Il progetto costa al Comune 45mila euro e nasce con un duplice obiettivo: ridurre il traffico e l’utilizzo delle auto private durante le festività, ma anche offrire un’alternativa soprattutto ai più giovani, che spesso dipendono dal trasporto pubblico per i propri spostamenti.

Quella di dicembre sarà una sperimentazione, che verrà riproposta anche la prossima estate. I risultati saranno monitorati per capire quanti cittadini utilizzeranno il servizio e se ci saranno le condizioni per renderlo stabile.

L’intento palese è quello di collegare la città dei tanti paesi che costituisce l’ossatura urbanistica di Prato. E di farlo anche in un momento in cui sono i più giovani a muoversi. La linea 1 raggiungerà Maliseti e l’ospedale; la 2 collegherà Santa Lucia, Galceti, San Giorgio e Paperino; la 3 servirà Galciana; la 9 arriverà fino a Iolo, mentre la 11 collegherà Pizzidimonte e Chiesanuova. L’obiettivo è raggiungere il centro storico partendo dai quartieri più popolosi, da nord a sud, da est a ovest. Per salire a bordo non servirà il biglietto: dalle otto e mezzo di sera fino al termine delle corse il trasporto sarà completamente gratuito.