Maltempo, 12 evacuati da palazzina case popolari a Stazzema. Allagamenti anche a Pietrasanta

Sono le conseguenze del maltempo nella Toscana Nord Ovest, dove piove da diverse ore. In Mugello sospesa la circolazione ferroviaria tra Borgo S.Lorenzo (Firenze) e Faenza (Ravenna)

Dodici inquilini delle case popolari (Erp) di Stazzema, in Alta Versilia, sono stati evacuati a causa del maltempo che ha provocato allagamenti agli alloggi mentre alcuni bambini di un asilo sono stati trasferiti dal Comune. In particolare a Ponte Stazzemese, dove c’è lo stabile Erp, “si è intasata una briglia” di sbarramento in un torrente, ha spiegato in un video il sindaco Maurizio Verona che parla di “fase complicata ma gestibile senza allarmismo”.

Verona ha detto che i bambini delle scuole verranno riaccompagnati a casa dal Comune se i genitori non possono andare a riprenderli. “Stanno bene e sono tutti a scuola, rientreranno coi pulmini come previsto”.

Nel dettaglio, la palazzina Erp allagatasi si trova in località Ponte Stazzemese. Alcuni dei 12 evacuati “non rientreranno e gli stiamo trovando una sistemazione”, ha aggiunto il sindaco, “nessuno di loro è in pericolo”. Sono otto nuclei familiari. Verona parla di 230 mm di acqua caduta nelle ore.

“Oltre 200mm di pioggia caduti da inizio evento nella zona di Stazzema e Seravezza – segnala sui social il presidente Eugenio Giani -. L’area di precipitazioni più intense si è spostata verso l’interno, ma nelle prossime ore altre piogge e rovesci potranno ancora interessare le stesse aree”. Tra i corsi d’acqua, a Pietrasanta – dove ci sono allagamenti in varie zone – il torrente Baccatoio è arrivato al secondo livello; a Carrara il Carrione è al primo livello; il Versilia è in calo al primo livello a Seravezza.

Il Comune di Camaiore a sua volta registra un picco di 53 mm di pioggia in un’ora, in particolare nella frazione di Capezzano Pianore e nelle zone più basse della pianura

A Pietrasanta il sottopasso Avis-Aurelia è chiuso e ci sono stati allagamenti, anche di alcune abitazioni, in diverse zone. Distribuiti sacchi di sabbia per il contenimento dell’acqua a chi lo chiedeva. Verifiche di protezione civile sono in corso per verifucare situazione.

Allagamenti anche in altre zone della Versilia, come sulla via Sarzanese, a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore.

Condizioni meteo avverse, sospesa la circolazione ferroviaria tra Borgo S.Lorenzo (Firenze) e Faenza (Ravenna). Lo rende noto Trenitalia spiegando che lo stop è scattato “a seguito della segnalazione di alert del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi”. Previste corse con bus con possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale.

“Ancora una volta gli abitanti dell’Alto Mugello sono costretti a subire le conseguenze di una linea ferroviaria senza pace – commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia della Toscana Matteo Zoppini -. Il blocco dei treni a causa del rischio frane non è che l’ennesimo disservizio, questa volta dovuto a cause naturali, pagato dai pendolari di Borgo San Lorenzo, Ronta, Marradi, Palazzuolo sul Senio, costretti a ricorrere improvvisamente a un servizio bus sostitutivo. Popolazione per la quale si potrebbe coniare l’espressione ‘i dannati della Faentina’