Cannabis terapeutica, a Siena un corso universitario per medici e farmacisti

Fino al 15 dicembre sono aperte le iscrizioni al corso di perfezionamento organizzato dall’Università di Siena con Materia Medica Processing, società farmaceutica con sede operativa nella città del Palio.

Perché un corso universitario che accompagna medici, farmacisti e veterinari dalla pianta alla ricetta della cannabis terapeutica? “Oggi il problema della cannabis terapeutica sta proprio nella poca informazione – spiega Elisabetta Miraldi, docente dell’Università di Siena e referente per la didattica del corso: medici e farmacisti non sempre hanno avuto modo di formarsi sulle piante medicinali e sui prodotti fitoterapeutici, e quindi non sanno bene quale prodotto utilizzare, in quale dosaggio e per quali pazienti. Alla fine del percorso il medico e il farmacista dovrebbero essere in grado di individuare con sicurezza il giusto preparato per il giusto paziente: la finalità ultima è proprio questa”

Le domande di iscrizione si presentano entro il 15 dicembre. Il corso vale 15 crediti formativi universitari, si spiega in una nota, e si articola in tre cicli di tre giorni, dal giovedì al sabato. Il primo, dal 28 al 30 gennaio 2027, tratta la botanica, la tassonomia e la coltivazione della pianta, la fitochimica con attività di laboratorio, il sistema endocannabinoide e le basi di farmacologia.

Il secondo, dal 15 al 17 aprile, passa alla clinica e alla ricerca, alla produzione degli estratti e alla normativa, con attività pratiche e lavori di gruppo. Il terzo, dal 17 al 19 giugno, approfondisce le indicazioni cliniche e l’appropriatezza prescrittiva, la galenica, le tecniche estrattive in farmacia, le forme farmaceutiche e i controlli di qualità. I primi due cicli si tengono a Siena e si possono seguire anche da remoto; il terzo è interamente online. Il corpo docente unisce la ricerca accademica e la pratica di chi lavora ogni giorno con questi preparati.