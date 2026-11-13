Firenze, Tramvia 3.2.2: avviato iter per consultazione popolare

La sindaca Sara Funaro, si legge in una nota, ha comunicato al presidente del Consiglio comunale di Firenze Cosimo Guccione l’avvenuto deposito dei moduli con le firme raccolte dai promotori.

Ha preso il via l’iter previsto dai regolamenti comunali di Firenze per la richiesta di consultazione popolare sulla linea tramviaria 3.2.2, dopo che comitati e cittadini hanno raccolto 6.800 firme contro “il taglio degli alberi”, in particolare nel quartiere di Campo di Marte.

Adesso l’ufficio elettorale avrà 40 giorni di tempo per verificare la regolarità delle firme e il possesso dei requisiti richiesti ai sottoscrittori, ovvero la maggiore età e la residenza. Al termine della verifica, se il numero delle firme valide supererà le soglie previste dal regolamento, la procedura andrà avanti con i successivi step: in primis, si fa presente da Palazzo Vecchio, “sarà valutata l’ammissibilità del quesito posto dai promotori, verificandone anche la chiarezza. Qualora fosse necessario, potrà essere richiesta una riformulazione, da effettuare entro 20 giorni. Una volta definita la formulazione del quesito, tenendo anche conto di quanto avanzato dai promotori, si procederà a stabilire l’ambito, le modalità di svolgimento e la forma di consultazione più opportuna fra quelle previste dallo Statuto”.

Nel dettaglio la consultazione popolare può prevedere, secondo l’articolo 92 dello Statuto, la possibilità di scegliere tra “sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi”.

“Ieri ho formalmente informato la conferenza dei capigruppo di quanto trasmesso dalla sindaca – spiega Guccione -. Procederemo anche nei prossimi passaggi nel pieno rispetto delle procedure previste dallo Statuto e dal regolamento comunale”