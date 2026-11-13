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Ven 13 Nov 2026
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Toscana, Maltempo: 124 persone ancora isolate e un centinaio evacuate

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
maltempo Toscana

In un aggiornamento sul maltempo la Protezione civile regionale della Toscana segnala che ci sono 151 criticità ancora aperte, sulle 267 segnalate dall’inizio dell’evento, 124 persone isolate nelle provincie di Arezzo, Lucca e Massa-Carrara, altre 72 evacuate in via preventiva nel Pisano e 27 evacuati effettivi nelle province di Pisa e Lucca.

Tra le situazioni più rilevanti determinate dall’ondata di maltempo,  la Protezione civile segnala a Sansepolcro (Arezzo), l’interruzione viabilità comunale con l’isolamento della frazione Montagna, a Vecchiano (Pisa) l’evacuazione delle aree golenali del Serchio e a San Giuliano Terme (Pisa) l’evacuazione della golena del Serchio, con 26 persone coinvolte. E ancora, a Piazza al Serchio, in Garfagnana, è esondato il torrente Acqua Bianca, a Massa (Massa Carrara), in località Caniparola, è stato attivato il monitoraggio con l’installazione di una pompa a seguito del crollo di opere di difesa spondale. Sempre a Massa si registra l’erosione spondale del torrente Osca in corrispondenza del km 88 dell’autostrada della Cisa. Inoltre, intorno alle 12:45.

i vigili del fuoco sono intervenuti per trarre in salvo una persona dal proprio veicolo rimasto bloccato a causa dell’acqua, in corrispondenza del sottopasso di via Oliveti a Massa. I pompieri raccomandano di prestare attenzione alla segnaletica di accesso dei sottopassi per non incorrere in situazioni di pericolo.
I vigili del fuoco spiegano che in Toscana, sono state evase oltre 190 richieste di soccorso, nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Arezzo. Gli interventi sono stati effettuati per lo più per rimuovere ostacoli dovuti a frane e ripristinare la circolazione. Completate anche le operazioni di prosciugamenti, per danni causati dall’acqua. (ANSA).

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