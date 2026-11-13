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Ven 13 Nov 2026
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ToscanaCronacaCorte Costituzionale: Parlamento intervenga con urgenza contro sovraffollamento carceri
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Corte Costituzionale: Parlamento intervenga con urgenza contro sovraffollamento carceri

By Domenico Guarino
Corte Costituzionale

Così la Consulta nella sentenza con cui ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di sorveglianza di Firenze e relativa al carcere di Sollicciano

Sono “indispensabili interventi urgenti da parte del legislatore, idonei ad alleggerire le condizioni di sovraffollamento in cui versano le carceri italiane e ad assicurare, al tempo stesso, la tutela della collettività contro l’eventuale residua pericolosità sociale dei singoli condannati, quali ad esempio la rimodulazione o l’ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative”, secondo quanto già auspicato dalla Corte nella sentenza numero 279 del 2013. Lo ha detto la Corte Costituzionale  nella sentenza con cui ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di sorveglianza di Firenze e relativa al carcere di Sollicciano

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