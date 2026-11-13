Queens of the Stone Age, l’unica data in Italia il 27 giugno 2027

I Queens of the Stone Age presenteranno il loro nuovo album “Perfecth” (già nostro album della settimana) con un’imperdibile data in programma domenica 27 giugno 2027 al Parco San Valentino di Pordenone.

Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodoreporteranno in Europa, la prossima estate, le loro performance magnetiche ed esplosive, proponendo brani del nuovo album e ripercorrendo tutti i successi della loro vasta carriera. Prodotto da Homme e dal membro della band Michael Shuman, Perfecth, il nuovo album uscito il 30 ottobre, è stato realizzato nello spirito del Kintsugi – l’arte giapponese di riparare la ceramica rotta riempiendo le crepe con l’oro – secondo la quale ciò che è andato in frantumi diventa più bello, e non meno, attraverso l’atto della riparazione. È un album che avrebbe potuto essere realizzato solo in questo momento, grazie ai significativi passi evolutivi compiuti dai membri della band come collettivo e al raggiungimento di una consapevolezza conquistata con fatica. Le sue nove canzoni tracciano diverse forme d’amore: la famiglia, gli amici e le altre persone, importanti e non. Gli amori che ti spezzano oltre ogni possibilità di sopravvivenza e quelli che ti rimettono insieme. Nata da sessioni registrate in luoghi che vanno da New Orleans a Los Angeles, la musica è impavida e senza confini, cupa e minacciosa, delicata e bizzarra. Qui, i Queens hanno ricomposto in armonia frammenti accumulati nel corso di una carriera. «Ogni canzone sembra provenire da un mondo diverso», afferma Homme. «Ed è proprio questo il punto, perché cerca di ricucire tutte queste emozioni legate all’amore, alla lussuria, alla stupidità e a quel tipo di saggezza che arriva come un dono da tutto ciò».

BIO

Nati nel 1996 a Palm Desert, in California, attorno alla figura del cantante, chitarrista e compositore Josh Homme, i Queens of the Stone Age sono tra le formazioni più influenti e riconoscibili del rock internazionale degli ultimi trent’anni. Erede della scena desert rock californiana, la band ha saputo costruire un sound inconfondibile, fondendo hard rock, stoner, psichedelia e sonorità alternative in un linguaggio potente, ipnotico e ricco di contaminazioni. Dopo l’album d’esordio omonimo del 1998, il gruppo conquista l’attenzione della critica con Rated R (2000), disco che contiene brani diventati emblematici come The Lost Art of Keeping a Secret e Feel Good Hit of the Summer. La consacrazione internazionale arriva nel 2002 con Songs for the Deaf, considerato uno dei capisaldi del rock degli anni Duemila, realizzato anche con la partecipazione di Dave Grohl alla batteria e impreziosito da singoli di enorme successo come No One Knows e Go with the Flow. La band prosegue il proprio percorso con Lullabies to Paralyze (2005), che include Little Sister, ed Era Vulgaris (2007), confermando una costante propensione alla sperimentazione e al rinnovamento. Nel 2013 pubblica …Like Clockwork, primo album del gruppo a raggiungere il numero uno della classifica statunitense Billboard 200, seguito daVillains (2017) e In Times New Roman… (2023). Con otto nomination ai Grammy Awards, i Queens of the Stone Age hanno consolidato negli anni una reputazione internazionale che trova nei concerti dal vivo una delle sue espressioni più potenti: esibizioni intense, rigorose e imprevedibili, capaci di alternare riff travolgenti, groove magnetici e atmosfere visionarie. Il 30 ottobre 2026 è uscito Perfecth, il loro nono album in studio, nuovo capitolo di una carriera che continua a esplorare territori sonori differenti senza rinunciare all’identità inconfondibile della band.