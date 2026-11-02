QOTSA, “Perfecth”. Il Disco della Settimana

Abbandonato lo stoner degli esordi per un rock adulto e riflessivo i QOTSA ricuciono le ferite con inedite ballate acustiche e una scrittura misurata ma senza grandi guizzi.

I Queens of the Stone Age — Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore — pubblicano il loro nono album in studio intitolato Perfecth, edito da Matador Records.

Prodotto da Josh Homme e dal bassista Michael Shuman, l’album segna un definitivo (?) allontanamento dalle radicate coordinate dello stoner desertico e dai muri di chitarre sature degli esordi. La formazione californiana si assesta su un rock adulto, elegante e riflessivo, che rinuncia all’urgenza dei riff monolitici per privilegiare l’introspezione e la cura formale. Un approccio solido e misurato per un disco coeso ed eterogeneo che, pur non presentando particolari azzardi sonori o clamorosi scossoni creativi, offre una scrittura lucida e pacificata.

Il filo conduttore del disco trae ispirazione dal Kintsugi, l’arte giapponese di risaldare i cocci rotti con venature d’oro, esaltando le crepe invece di nasconderle. Questa accettazione delle cicatrici personali e sonore si riflette in una scaletta di nove brani dove trovano spazio ballate acustiche e arrangiamenti ariosi.

L’episodio più emblematico di questa dimensione intimista è il singolo Easy Street, impreziosito dal timbro di Nikki Lane: un brano suonato a cuore aperto attorno a chitarre acustiche, ritmiche volutamente slegate dal metronomo e sfumature psichedeliche. Le atmosfere delicate convivono con la consueta ironia tagliente di Homme e con pezzi come Where The Goth Girls At?, arricchito da archi e ottoni, e la riflessiva Insignificant Other.

Nato tra sessioni a New Orleans e Los Angeles, Perfecth ricompone i frammenti della storia della band. Come riassume Homme:«Ogni canzone sembra provenire da un mondo diverso. Ed è intenzionale, perché è il tentativo di ricucire insieme tutte quelle emozioni che ruotano attorno all’amore, alla lussuria, alla follia e a quel tipo di saggezza che nasce come dono da tutto questo».

ppena annunciato invece il Tour Europeo che toccherà l’Italia con un’unica data, domenica 27 giugno 2027 al Parco San Valentino di Pordenone.

Perfecth, dei Queens Of The Stone Age è il nostro Disco della Settimana.