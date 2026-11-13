Maltempo: salgono fiumi nel Pistoiese, aperte casse d’espansione

La piena dell’Ombrone Pistoiese è transitata a 3,53 metri in località Pontelungo, la misura è segnalata come massimo storico in quel punto. Poi ha transitato a Ponte alle Vanne dove sono aperte le casse d’espansione, quindi tenendo il secondo livello di guardia ha raggiunto Poggio a Caiano (Prato). Sono tutte località dove in passato ha alluvionato la campagna e gli abitati circostanti. Il fiume poi sfocia in Arno.

Il torrente Brana ha esondato in un tratto alluvionando la frazione di Badia a Pacciana e compromettendo la viabilità circostante. Allagamenti hanno causato la chiusura di via del Bastione Mediceo e via dei Campisanti e il Comune segnala la presenza di tombini divelti in diverse strade con conseguenti rischi per la circolazione. Il Comune di Pistoia invita a limitare gli spostamenti. Chiusa la via Vecchia Pratese nelle località Nespolo, Chiodo e Chiazzano. La viabilità minore vicina a fossi e torrenti risente di tracimazioni e smottamenti

dopo ore di pioggia insistente sulla montagna. Nella vicina provincia di Prato c’è stata una frana sulla Sr 325 per Bologna, in località Montepiano, tra la frazione de La Storaia e il bivio per Bocca di Rio. Una colata di detriti invade parzialmente la strada. E’ stato istituito il senso unico alternato e le autorità chiedono ai conducenti di procedere con molta prudenza. Un albero è caduto a Poggio a Caiano.

Il Serchio ha esondato di nuovo sulla Strada Statale 12 del Brennero prima del ponte

della Maddalena (ponte del Diavolo), verso il paese di Chifenti. Il sindaco Andreuccetti segnala cinque frane, una piccola sulla statale 12 ed altre sulla viabilità secondaria dove il

Comune sta intervendo con i suoi operai e tecnici. Sempre in provincia di Lucca, ma in Versilia, ci sono da ieri sera 13 abitanti isolati nel territorio di Pietrasanta a causa del crollo di parte della strada per raggingere località Capriglia.