Maltempo: a Firenze scatta codice arancione dalle 17 di oggi. Chiusi ponti a Prato.

A Firenze, rispetto alle previsioni di ieri, il nuovo bollettino del Cfr dispone il codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore dalle 17 di oggi e fino alle 24 di domani.

Il provvedimento, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, riguarda anche corsi d’acqua come Ema, Mugnone e Terzolle. Dalla mezzanotte scatterà inoltre il codice giallo per il rischio idraulico sul reticolo principale, che comprende l’Arno. Le precipitazioni a Firenze si sono intensificate nel corso della mattinata. Secondo i dati del Cfr aggiornati alle 13.10, nelle ultime 12 ore sono caduti 12,6 millimetri di pioggia alla stazione Firenze Università, 12,2 millimetri all’Orto Botanico e 11,8 millimetri al Giardino di Boboli. Nelle ultime tre ore gli accumuli sono stati rispettivamente di 7,2, 6,6 e 6,2 millimetri.

La protezione civile del Comune di Firenze raccomanda “ai cittadini di prestare particolare attenzione negli spostamenti, evitare di sostare nei sottopassi e nelle zone soggette ad allagamento, non avvicinarsi agli argini dei corsi d’acqua e non attraversare strade allagate. In presenza di temporali e raffiche di vento è inoltre opportuno evitare la sosta sotto alberi, impalcature e strutture provvisorie”.

Chiusi due ponti nel Pratese a causa del maltempo con ordinanze della Provincia. Sulla SP 8 è chiuso il Ponte al Mulino al confine tra i comuni di Poggio a Caiano e Prato. La chiusura resterà in vigore fino alle 7 di domani , venerdì 13 novembre, fatta eccezione per i veicoli dell’emergenza.

Inoltre, sulla Strada Provinciale 9 ‘di Comeana’ è stato chiuso il ponte sul torrente Calcinaia, al km 4+800, al confine tra i comuni di Poggio a Caiano e Carmignano. Anche in questo caso la chiusura è prevista fino alle ore 7 di venerdì 13 novembre.

Il traffico sarà deviato su itinerari alternativi segnalati sul posto