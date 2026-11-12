Controradio Streaming
Gio 12 Nov 2026
HomeToscanaCronacaRiaperta carreggiata sud A1 sulla Direttissima, chiusa per camion in fiamme
ToscanaCronacaTrasporti

Riaperta carreggiata sud A1 sulla Direttissima, chiusa per camion in fiamme

Redazione
By Redazione

Alle 9:15 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, è stato riaperto il tratto compreso tra Firenzuola e Aglio, in direzione Firenze, precedentemente chiuso per un mezzo pesante che ha preso fuoco.

Sul luogo dell’evento, attualmente, il traffico circola su una sola corsia mentre sono in corso le attività di ispezione e ripristino dei danni causati dall’incidente e si registrano 8 km di coda in direzione del capoluogo toscano.
Gli utenti che da Bologna sono diretti a Firenze, sottolinea in una nota Autostrade per l’Italia, possono immettersi direttamente in Panoramica verso Firenze, oppure uscire a Badia e prendere la Panoramica a Pian del Voglio, o anche uscire a Firenzuola, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 all’altezza di Barberino.

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoVigili del FuocoStefania SaccardiStato bradoComune di PisaArma dei CarabinieriComune di LivornoSalt Peanutsaltri-podcastLivornoCecilia Del ReMatteo RenziRound MidnightLucille djEike SchmidtCgilGallerie degli UffiziPdRockville

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976)
Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze Tel 055.73.99910 P. IVA 03353190485
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Controradio @ 2017-22