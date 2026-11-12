Riaperta carreggiata sud A1 sulla Direttissima, chiusa per camion in fiamme

Alle 9:15 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, è stato riaperto il tratto compreso tra Firenzuola e Aglio, in direzione Firenze, precedentemente chiuso per un mezzo pesante che ha preso fuoco.

Sul luogo dell’evento, attualmente, il traffico circola su una sola corsia mentre sono in corso le attività di ispezione e ripristino dei danni causati dall’incidente e si registrano 8 km di coda in direzione del capoluogo toscano.

Gli utenti che da Bologna sono diretti a Firenze, sottolinea in una nota Autostrade per l’Italia, possono immettersi direttamente in Panoramica verso Firenze, oppure uscire a Badia e prendere la Panoramica a Pian del Voglio, o anche uscire a Firenzuola, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 all’altezza di Barberino.