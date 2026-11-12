Controradio Streaming
Gio 12 Nov 2026
Controradio Streaming
ToscanaAmbienteMaltempo: fiumi in piena in Toscana, Serchio esondato nella notte sulla Ss12
ToscanaAmbienteCronaca

Maltempo: fiumi in piena in Toscana, Serchio esondato nella notte sulla Ss12

By Redazione

Attenzione alta in Toscana tutta la notte dove l’allerta rossa per il maltempo coinvolge oggi quattro province, in particolare quelle di Massa Carrara e Lucca, più alcuni comuni di quelle di Pistoia e Prato.

Sono state sorvegliate a vista le piene dei corsi d’acqua. Ci sono state esondazioni di torrenti minori e anche del fiume Serchio che ha tracimato nella notte sulla statale 12 a Borgo a Mozzano, a monte di Lucca. La statale è stata temporaneamente chiusa. Il transito della piena è stato vigilato dalla protezione civile della Regione e dei Comuni a valle, fra cui Lucca, San Giuliano Terme e Vecchiano in provincia di Pisa. La piena del Serchio ha raggiunto la foce in mare stamani. A San Giuliano Terme restano evacuate le abitazioni nella golena del Serchio e rimane chiuso il ponte in località Ripafratta.
A Massa è stato rinforzato, con nuove sponde in terra di riporto, l’argine del fiume Frigido che ha fatto una prima piena ieri sera con tracimazioni in golena vicino alla foce. Restano intanto sfollate circa 100 persone delle due frazioni di Casette e Forno, paesi ancora isolati per una frana che ha interrotto la viabilità collinare. Una parte di loro è stata ospitata dal Comune, altri hanno trovato sistemazioni autonome.
Molti Comuni delle zone in allerta massima hanno aperto i centri operativi di protezione civile (Coc) e chiuso le scuole. Sono attese altre intense precipitazioni per la giornata di oggi.

Articolo precedente
Maltempo: 100 sfollati a Massa, tracimato il fiume Frigido
Articolo successivo
Chiusa carreggiata sud A1 sulla Direttissima per camion in fiamme

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoVigili del FuocoStefania Saccardi

Categorie

Toscana32635Cronaca19862Politica4451Cultura & Spettacolo3888Diritti2764Sanità2604

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI