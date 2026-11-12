Maltempo: fiumi in piena in Toscana, Serchio esondato nella notte sulla Ss12

Attenzione alta in Toscana tutta la notte dove l’allerta rossa per il maltempo coinvolge oggi quattro province, in particolare quelle di Massa Carrara e Lucca, più alcuni comuni di quelle di Pistoia e Prato.

Sono state sorvegliate a vista le piene dei corsi d’acqua. Ci sono state esondazioni di torrenti minori e anche del fiume Serchio che ha tracimato nella notte sulla statale 12 a Borgo a Mozzano, a monte di Lucca. La statale è stata temporaneamente chiusa. Il transito della piena è stato vigilato dalla protezione civile della Regione e dei Comuni a valle, fra cui Lucca, San Giuliano Terme e Vecchiano in provincia di Pisa. La piena del Serchio ha raggiunto la foce in mare stamani. A San Giuliano Terme restano evacuate le abitazioni nella golena del Serchio e rimane chiuso il ponte in località Ripafratta.

A Massa è stato rinforzato, con nuove sponde in terra di riporto, l’argine del fiume Frigido che ha fatto una prima piena ieri sera con tracimazioni in golena vicino alla foce. Restano intanto sfollate circa 100 persone delle due frazioni di Casette e Forno, paesi ancora isolati per una frana che ha interrotto la viabilità collinare. Una parte di loro è stata ospitata dal Comune, altri hanno trovato sistemazioni autonome.

Molti Comuni delle zone in allerta massima hanno aperto i centri operativi di protezione civile (Coc) e chiuso le scuole. Sono attese altre intense precipitazioni per la giornata di oggi.