A Sollicciano finanziate opere di manutenzione straordinaria

L’amministrazione penitenziaria “ha finanziato opere di manutenzione straordinaria” per il carcere fiorentino di Sollicciano, che attualmente “sono in fase di progettazione”. Lo ha detto questa mattina la direttrice Valeria Vitrani a margine di una conferenza stampa per presentare uno donazione di Fondazione Cr Firenze destinata all’istituto fiorentino.

“Chiaramente, date le dimensioni mastodontiche della struttura, sono interventi che richiederanno diversi anni di lavoro e quindi dovremo resistere e pazientare un po’”. In particolare, ha sottolineato, “il rifacimento delle facciate, e delle coperture, perché questo è poi il problema importante”. Nel frattempo, ha aggiunto Vitrani “stiamo lavorando sull’ottava sezione che riconsegneremo tra poco”, mancano gli interventi sugli impianti elettrici “che era una delle note problematiche”, poi “proseguiremo con una programmazione che abbiamo concordato con il provveditorato e sottoposto anche al vaglio del dipartimento”. Inoltre “pochi giorni fa abbiamo riconsegnato la la Tsm, che è l’articolazione per la tutela della salute mentale” e “riallocato i i detenuti che temporaneamente erano in un’altra sezione”. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le sette sezioni sequestrate lo scorso giugno. “Si tratta di un’attività di indagine che è in corso, quindi, come tale è per legge coperta da segreto. Noi comunque non abbiamo nessuna novità. Da parte nostra, stiamo continuando a lavorare sulle sezioni che non sono attinte dal provvedimento di sequestro”.