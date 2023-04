Fauci e Rappuoli ricevono la laurea ad honorem dall’Università di Siena

Il 17 giugno ci sarà la cerimonia dove saranno consegnate delle lauree ad honorem a Fauci e Rappuoli in medicina e chirurgia, sarà presente anche il ministro Bernini.

Gli scienziati Anthony Stephen Fauci e Rino Rappuoli riceveranno la laurea ad honorem in medicina e chirurgia dell’Università di Siena. Il conferimento avverrà il 17 giugno in occasione del Graduation day dell’Ateneo senese, alla presenza del ministro dell’Università Anna Maria Bernini. L’annuncio è avvenuto durante una conferenza stampa per l’illustrazione del bilancio d’esercizio 2022 dell’Università di Siena, ma è stato approvato oggi dal cda con il parere favorevole del consiglio studentesco, e che evidenzia un risultato economico positivo di 13,2 milioni di euro.

“L’approvazione del mio primo bilancio consuntivo assume una rilevanza particolare – ha detto il rettore Roberto Di Pietra nella sua relazione – per due ordini di motivi: perché permette di comprendere lo stato di salute dell’amministrazione e, in secondo luogo, offre la possibilità di orientare l’amministrazione verso il futuro che per questa ci si è immaginati e poter quindi definire in modo maggiormente puntuale le attività ed i processi attraverso cui perseguire le strategie che hanno guidato la redazione del budget 2023 e il mio programma di mandato”.