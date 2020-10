Toscana: ogni anno 5.500 morti per tabagismo

In Toscana quasi 5.500 decessi ogni anno sono causati dal fumo di tabacco, dovuti a tumori, in particolare quello del polmone, e a malattie cardiovascolari e respiratorie. Lo rende noto la Regione Toscana alla vigilia della giornata mondiale contro il fumo di tabacco.

Nel 2015 i fumatori sono aumentati del 2,4% rispetto al 2014 e sono saliti al 20,5% degli over 14 anni (contro il 19,9% in Italia). “In Toscana si è cercato di mettere in atto, ormai da tempo, politiche di disassuefazione dal fumo – dice l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi -, con il supporto delle aziende sanitarie di riferimento, già a partire dall’età scolare, lavorando sugli stili di vita, con interventi nelle scuole”.

“Cerchiamo soprattutto di agire sul fronte della prevenzione, educando a stili di vita sani, non solo per quanto riguarda il fumo, ma per tutte le dipendenze, la corretta alimentazione, il movimento. Per i fumatori che vogliono smettere, in ogni azienda sanitaria ci sono centri antifumo, trenta in tutta la Toscana”.