Toscana in zona bianca, le nuove regole da seguire

Toscana in zona bianca da oggi 21 giugno, Anci Toscana pubblica la scheda con le nuove misure previste.

Zona bianca in tutta Italia a partire da oggi, 21 giugno, con la sola eccezione della Valle d’Aosta che resta l’unica regione ancora in zona gialla. Misure e regole anti covid meno restrittive, quindi, saranno valide anche per la Basilicata, la Calabria, la Campania, le Marche, la Toscana, la Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano dopo la firma della nuova ordinanza da parte del ministro Speranza. Niente coprifuoco – che sparisce però anche in zona gialla – e nessun limite di presenza ai tavoli dei ristoranti all’aperto.

Entra nel vivo anche la discussione sull’obbligo delle mascherine all’aperto. Già nelle prossime ore, come apprende l’Adnkronos Salute, il Comitato tecnico scientifico si riunirà per esaminare la situazione e discutere il tema. L’organismo è stato chiamato in causa dalla richiesta di parere formale inviata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. La richiesta era stata anticipata dal premier Mario Draghi nell’ultimo punto stampa sui vaccini.

Le faq del governo

