🎧 Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 21 giugno 2021

CONTRORADIO INFONEWS- Da oggi anche la Toscana diventa bianca. Niente più coprifuoco, stop ai limiti per il numero di commensali ai ristoranti all’aperto e fra le attività riapre il nuoto anche al copertoAtteso la prossima settimana il parere del Cts sulle mascherine. Intanto  due terzi dei toscani hanno o già ricevuto la prima dose del vaccino oppure hanno già effettuato la prenotazione.

CONTRORADIO INFONEWS- La campagna di vaccinazione è alle prese però con lo stop per le prenotazioni per gli under 60. Da venerdì sera è impossibile effettuare la prenotazione sul portale per chi non rientra tra gli over 60 e 150 mila persone che hanno già l’appuntamento per la prima dose Pfizer potrebbero vedersi spostare la data della somministrazione di qualche giorno. All’origine di tutto la comunicazione alle Regioni, da parte del commissario straordinario Francesco Figliuolo, che nel mese di luglio a livello nazionale arriverà la metà delle dosi Pfizer auspicate. Da qui al 30 giugno in Toscana, fa sapere la Regione, saranno consegnate 218 mila dosi. L’8 luglio, invece, anziché le 238 mila attese, potrebbero arrivarne solo 119 mila, e quindi il 50% in meno. Stessa cosa il 15 luglio.