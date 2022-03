Toscana, apicoltura: approvate due graduatorie per sostegno e incentivi

By

La Regione Toscana sostiene e incentiva l’apicoltura. Sono state, infatti, approvate due graduatorie: una, per l’acquisto di attrezzature, lavorazione, confezionamento e conservazione dei prodotti e l’altra per la transumanza degli apiari.

La prima graduatoria riguarda le domande presentate sul bando a sostegno dell’acquisto di attrezzature per la conduzione dell’apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell’apicoltura. Delle 23 domande presentate, spiega una nota, ne sono state ammesse 22 e saranno finanziate per un importo complessivo di 125.157 euro.

La seconda graduatoria riguarda le domande presentate per la misura C, cioè la “Razionalizzazione della transumanza”. Si tratta di incentivi all’acquisto di arnie e attrezzature per l’attività di transumanza degli apiari. Sono 34 le domande ammesse delle 40 presentate dagli apicoltori nomadisti, ed è previsto un importo totale di circa 170mila euro.