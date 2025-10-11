Controradio Streaming
Dom 12 Ott 2025
Controradio Streaming
ToscanaPoliticaToscana: 3 milioni al voto per le Regionali
ToscanaPolitica

Toscana: 3 milioni al voto per le Regionali

By Domenico Guarino
Toscana

Seggi nella giornata di sabato regolarmente costituiti e domani 12 ottobre e lunedì 13 ottobre al voto in Toscana per le elezioni regionali: sono 3.007.106 i toscani chiamati alle urne per eleggere il presidente della Toscana tra i tre candidati, Antonella Bundu (Toscana rossa), il presidente in carica Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra), e i 40 consiglieri della Regione.

Tra gli elettori in oltre 203mila vivono all’estero, cresciuti non poco negli ultimi anni, mentre i diciottenni sono circa 17mila. Tra le province  con più elettori c’è in testa quella fiorentina (781mila), seguita da Lucca (quasi 356mila, ma un settimo vive all’estero), Pisa (341mila), Livorno (287mila), Arezzo (quasi 274mila) e Pistoia (quasi 247mila). Le province con meno elettori sono Siena (208mila), Prato (182mila), Grosseto (177mila) e Massa Carrara (quasi 171mila). Firenze, tra i 273 comuni toscani, è quello con il maggior numero di iscritti nelle liste elettorali (288mila).

Sul podio, uniche altre città con più di centomila elettori, ci sono anche Livorno (137mila) e Prato (132mila). Tra i comuni con meno elettori il primato va a Capraia isola (368 all’ultima revisione semestrale di giugno) e Sassetta (378): ambedue in provincia di Livorno, si scambiano nelle posizione rispetto a cinque anni fa. Terzultimo si conferma Montemignaio (460) in provincia di Arezzo. Sono tutti comuni con una sola sezione elettorale, come Orciano Pisano, Fosciandora, Ortigiano Raggiolo, Chitignano, Careggine, Guardistallo e Casale Marittimo.

Dal 1970 ad oggi è la dodicesima volta che i cittadini della Toscana sono chiamati ad eleggere i loro rappresentanti in Consiglio regionale. Dal 2005 eleggono direttamente anche il presidente della giunta. Di presidenti ce ne sono stati finora otto.

Se nessuno dei tre candidati raggiungerà almeno il 40 per cento dei voti si andrà tra due settimane al ballottaggio: un’eventualità che nessuna delle legge elettorali delle altre Regioni contempla.

Articolo precedente
D’Alema, senza Stato palestinese rischio conflitto continuo
Articolo successivo
Regionali Toscana, alle 19 affluenza al 28,1%. Spoglio in diretta su Controradio dalle 15.00

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30780Cronaca18415Politica4122Cultura & Spettacolo3823Diritti2599Sanità2527

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI