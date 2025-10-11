Controradio Streaming
Sab 11 Ott 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaD'Alema, senza Stato palestinese rischio conflitto continuo
ToscanaCronacaPolitica

D’Alema, senza Stato palestinese rischio conflitto continuo

By Domenico Guarino
ANSA, D'Alema

Lo ha detto Massimo D’Alema alla festa del Foglio. “Se lo stato di oppressione e occupazione militare finisce e progressivamente si avvia un processo di effettiva pacificazione degli animi ci mettiamo in una strada giusta”, ha aggiunto.

“E’ positivo che sia cessato il massacro della popolazione civile di Gaza e questo apre una speranza. Ho trovato le parole del capo delle Stato particolarmente adeguate, un misto di speranza e preoccupazione” in quanto “l’odio che si è sedimentato è talmente profondo che se questa tregua non si accompagna alla possibilità di una prospettiva politica che dia una speranza ai palestinesi, ci troveremo davanti a una delle tante tregue di questa guerra infinita”. “Questo rischio c’è”. “Il governo deve accettare la prospettiva di uno stato palestinese”, “se non c’è questo” ci sarà “uno stato di conflitto continuo”. Lo ha detto Massimo D’Alema alla festa del Foglio.

A D’Alema fa eco il ministro della Difesa Guido Crosetto, anche lui  intervenendo alla Festa del Foglio a Firenze. “Se lo stato di oppressione e occupazione militare finisce e progressivamente si avvia un processo di effettiva pacificazione degli animi ci mettiamo in una strada giusta”.  “Da oggi per Gaza parliamo di coltivare la speranza” ha aggiunto Crosetto  “l’Italia sarà presente. Ci siamo già in quell’area e continueremo a farlo perché abbiamo il dovere di fare di tutto affinché non riprenda la guerra che sta cessando. Noi che abbiamo un approccio molto particolare, diverso dalle altre forze armate, abbiamo un dovere particolare. Vi siete chiesti perché palestinesi e israeliani chiedono i carabinieri italiani? Perché nel mondo non sono abituati a vedere un militare che prima di puntarti l’arma ti tende la mano”.

 

Articolo precedente
Il Tirreno, giornalisti in sciopero dopo contestazione disciplinare a un componente del Cdr
Articolo successivo
Toscana: 3 milioni al voto per le Regionali

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30779Cronaca18415Politica4121Cultura & Spettacolo3823Diritti2599Sanità2527

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI