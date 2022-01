Torre del Lago: uomo barricato in casa spara e ferisce vigile del fuoco

Avrebbe sparato dopo che la polizia municipale si era presentata alla sua abitazione, finendo per colpire in modo lieve un vigile del fuoco che era di supporto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto spiegato dalla polizia l’uomo è un 44enne che si è rifiutato di aprire ai vigili urbani, recatisi da lui per l’applicazione di un Tso. Mentre i vigili del fuoco, chiamati apposta, stavano aprendo la porta, l’uomo ha esploso due colpi di pistola attraverso la porta stessa, uno dei quali ha raggiunto un vigile del fuoco: il proiettile, avendo perso forza oltrepassando la porta, è rimbalzato sul corpo del vigile del fuoco senza ferirlo (l’uomo avrebbe riportato solo una contusione).

Il vigile del fuoco è comunque andato in spedale per accertamenti. E’ accaduto nel primo pomeriggio a Torre del Lago, nel comune di Viareggio (Lucca). Ora l’uomo è barricato nella sua abitazione dove si troverebbe anche l’anziano padre. Dalle prime informazioni sembra che il colpo sparato dall’uomo sarebbe stato attutito da una porta su cui è rimbalzato.

L’uomo, secondo quanto appreso, ha sparato con una pistola calibro 22 che, si spiega dalla polizia, è illegalmente detenuta. Entrambi i colpi sono stati esplosi mentre i vigili del fuoco stavano aprendo la porta dell’abitazione si spiega sempre dalla polizia che sta ora seguendo il caso.

Gli agenti stanno cercando di convincere l’uomo a uscire disarmato dalla casa dove si è barricato. All’interno anche l’anziano padre, un ex carabiniere. In seguito all’accaduto una scuola materna vicina alla casa del 44enne è stata evacuata per precauzione mentre è stato bloccato l’ingresso pomeridiano in una elementare, anch’essa non lontana dall’abitazione.

Al vigile del fuoco raggiunto di striscio dal proiettile, che gli è rimbalzato addosso, i sanitari del 118 hanno refertato una lesione lacero toracica. Il vigile, 56 anni, è comunque andato per accertamenti in ospedale. alla fine la prognosi rilasciata è stata di dieci giorni di prognosi.

Il proiettile, dopo aver attraversato il legno della porta di ingresso della casa del 44enne, è in pratica rimbalzato addosso al vigile del fuoco: non è stato un colpo penetrante.

Riguardo al 44enne barricato in casa, testimoni riferiscono che da ieri sarebbe “molto agitato” a quanto pare l’uomo ” ha minacciato due persone, una ragazza in banca e una signora qui vicino: era al telefono, lui vuol parlare con le persone, se non lo consideri si indigna un po’”. L

a strada dove il 44enne vive è via Boheme, che porta al lago di Massaciuccoli, che è stata chiusa. L’uomo da una veranda della casa, al primo piano di uno stabile a due piani, per un po’ ha urlato, smettendo poi. All’interno con lui c’è sempre l’anziano padre.