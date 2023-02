Torna l’Off Tune Festival di Prato

Off Tune Festival a Prato dal 29 giugno al 1° luglio 2023: rock, eventi, mostre, dj-set, area kids, mercatino… Primo nome annunciato Kurt Vile And The Violators sabato primo luglio ad Officina Giovani



Icona dell’alt-folk e dello psych-pop a stelle e strisce, Kurt Vile sarà in concerto sabato primo luglio all’Officina Giovani di Prato.

Si tratta solo del primo nome dell’Off Tune Festival, rassegna pratese che da tre anni porta sui propri palchi il meglio del rock indipendente da ogni latitudine. Il tuttoarricchito da mostre, dj-set, area kids e anche tanti eventi a ingresso libero.

L’edizione 2023 si terrà dal 29 giugno al primo luglio, a fare da cornice saranno ancora le architetture post-industriali di Officina Giovani, nei Cantieri Culturali Ex Macelli di Prato.

Affiancato dai fedeli The Violators, Kurt Vile porterà in dote l’album “(watch my moves)”, ultimo capitolo di una ventennale discografia segnata da collaborazioni eccellenti e sospesa tra atmosfere oniriche e slanci radiosi.

I biglietti per il concerto di Kurt Vile and The Violators all’Off Tune Festival 2023 – 20 euro, posto unico – sono disponibili da martedì 28 febbraio su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana.

In arrivo altri grandi nomi della musica internazionale. Info e aggiornamenti www.offtunefestival.it.

Off Tune Festival è un progetto di A-live, Santa Valvola Records e Ass. South Park, con la collaborazione del Comune di Prato e Officina Giovani.