Acrobati, giocolieri, clown ed equilibristi per emozionare il pubblico di ogni età. La magia del Cirk Fantastik ad Officina Giovani. Venerdì 7 e sabato 8 giugno a Prato una rassegna di circo contemporaneo, teatro di strada e musica. Spettacoli e musica dal pomeriggio alla notte con servizio bar e street food

C’è il varietà comico con numeri di giocoleria, illustrazioni, clown ed equilibrismi, la pluripremiata compagnia MagdaClan con il suo nuovo spettacolo Sic Transit e molto altro ancora. Cirk Fantastik, Il festival di circo contemporaneo, teatro di strada e musica, venerdì 7 e sabato 8 giugno giunge anche a Prato, e più precisamente ad Officina Giovani, nell’ambito della rassegna Prato Estate 2019, progetto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Prato.

Il programma prende il via venerdì alle 18:30 con Giulivo Baloon Show di e con Giulivo Clown: giocoleria, comicità e acqua per uno spettacolo esilarante e coinvolgente.

Alle 21 ecco Sic Transit di MagdaXS, la nuova creazione per un’equipe extra small della compagnia MagdaClan Circo con Alessandro Maida: il ritorno a Prato del Magda Clan (visto al festival di Settembre 2017) per uno spettacolo giocato in strada, con le regole dello spettacolo di strada ma travestito da sermone post-moderno. Nuove dottrine e antiche verità, traduzioni imprecise e margini di inaspettate reinterpretazioni.

In chiusura, alle 22,30, il concerto dei Frank Dd & Friends (pop in levare) – organico di musicisti dediti a far saltare le folle: Frank (vox, flauto, violino, chitarra, didgeredoo), Enrico Evry Matheis (vox), Riccardo Landi (tastiere e synth), Maurizio Pagano, (trombone e percussioni), Edoardo Buricchi (tromba), giulio barsotti (contrabbassoe e synth) e Filippo Stasi (batteria).

Sabato 8 si riparte alle 18:30 con il Barba Fantasy Show di e con Edoardo Nardin, un varietà comico con numeri di giocoleria, illustrazioni, clown ed equilibrismi. Uno spettacolo mutevole e coinvolgente che vede in scena un’elegante attore-pittore-giocoliere-clown che si nasconde dietro ad una pesante barba, fantastica e fantasiosa, che diventa maschera e fonte d’ispirazione per ogni lazzo e idea. Alle 21 la replica del sopracitato Sic Transit di MagdaXS e in chiusura il quartetto Covo Canapale: alla voce e al violino Anna Gregoriani, alla chitarra Michele Bongi, al basso Federico Gadda e alla batteria Romeo De Luca.

Tutti gli spettacoli sono a offerta libera