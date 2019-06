Prato: Droga party interrotto dalla polizia, 3 arresti

In un circolo culturale a Prato ogni sera si teneva un Party in cui abitualmente si consumavano stupefacenti. La notte scorsa un blitz della squadra mobile ha interrotto l’attività e portato all’arresto di tre cittadini di origine cinese.

Il circolo culturale si trova in via dei Caduti sul Lavoro, al Macrolotto Uno, zona industriale e al momento del blitz sono state trovati dentro circa 50 uomoini (di cui 20 non in possesso del permesso di soggiorno) intenti a consumare droga. Nel corso dell’operazione denominata ‘Acqua allegra’ ai tre uomini finiti in manette è stato contestato il reato di favoreggiamento all’assunzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. i tre uomini ora si trovano in carcere.

Per gli investigatori nel circolo si consumavano in media circa 100 grammi di droga ogni notte. I tre arrestati, come emerge dalle indagini della Procura, mettevano a disposizione il circolo a fronte del pagamento di una quota. Il locale veniva però utilizzato esclusivamente per organizzare feste in cui il consumo di droga era consuetudine. Non risulta al momento indagato il presidente dell’associazione culturale, cui il fondo si riferiva.

L’operazione ha permesso di sequestrare 50 grammi di ketamina, sei di ecstasy e due di marijuana ma si tratta dello stupefacente trovato al momento dell’ingresso della polizia.