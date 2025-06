Domani e 25 giugno nuova impennata temperature, attesi 36°C

Torna l’allerta caldo a Firenze. Per oggi è stato diramato il codice giallo mentre per domani e il 25 giugno il codice sarà arancione. Oggi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio che fa riferimento al bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, la temperatura massima sarà di 34 gradi, domani di 35 gradi e mercoledì di 36 gradi.