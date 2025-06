Inchiesta su Bugetti e altri tre indagati, iniziati gli interrogatori al tribunale di Firenze

Iniziati stamani al tribunale di Firenze, con quello dell’industriale tessile Riccardo Matteini Bresci, gli interrogatori nell’inchiesta per corruzione a Prato che vede indagata anche la sindaca Ilaria Bugetti (Pd).

E’ durato circa un’ora e mezzo l’interrogatorio dell’industriale tessile Riccardo Matteini Bresci davanti al gip Alessandro Moneti. Secondo quanto appreso l’imprenditore, che è indagato per corruzione, avrebbe risposto alle domande del giudice. Matteini Bresci è difeso dall’avvocato Piermatteo Lucibello.

Come programmato, a quello di Matteini Bresci, segue, con un po’ di ritardo sull’orario fissato, l’interrogatorio della sindaca Ilaria Bugetti arrivata con ampio anticipo in tribunale.

Il gip Alessandro Moneti deve decidere sulla richiesta della procura di Firenze per il carcere a Matteini Bresci, e per gli arresti domiciliari a Bugetti la quale nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia, ha annunciato di voler rassegnare le dimissioni dalla carica.

Nell’inchiesta al momento ci sono altri due indagati dopo gli avvisi di garanzia a Bugetti e Matteini Bresci.

Uno è il vicesindaco di Prato Simone Faggi (Pd), per l’ipotesi di false dichiarazioni. L’altro, secondo quanto riportano i giornali, è Alessio Bitozzi, funzionario del Consorzio Progetto Acqua, rispetto all’accusa di corruzione; quest’ultimo secondo i pm avrebbe fatto da tramite fra Bugetti e Matteini Bresci. Gli interessi imprenditoriali rispetto a costi e controlli della depurazione delle acque reflue delle industrie tessili pratesi è fra i temi oggetto dell’inchiesta.