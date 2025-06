Firenze: San Giovanni, stop al vetro e alle lattine per calcio storico e “Fochi”

Stop al vetro e alle lattine per i Fochi e per la finale del calcio storico durante la quale scatterà anche il divieto per le bevande alcoliche. Mentre durante i “Fochi” saranno banditi anche artifici pirotecnici e materiale esplodente. È quanto prevedono due ordinanze firmate dalla sindaca Sara Funaro per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica.

Per quanto riguarda la finale del calcio storico, sarà di nuovo in vigore lo stop all’alcol e all’utilizzo dei contenitori in vetro o lattine previsto per le partite del 14 e 15 giugno. Quindi, dalle 15 e alle 21, sarà vietato “alle attività commerciali in sede fissa e su area pubblica e agli esercizi pubblici la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché la vendita per asporto di ogni altra bevanda in contenitori di vetro, compresi i bicchieri, o in lattine”. Vietata anche “l’introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e qualsiasi altra bevanda in contenitori di vetro o lattine”.

Il divieto sarà in vigore nelle seguenti strade: via dei Benci (da via de Neri), Borgo dei Greci (da via Bentaccordi), via dell’Anguillara, via dei Pepi (da via del Fico), via Verdi (da via dei Lavatoi), via Torta (dall’altezza delle barriere di accesso), largo Bargellini (da Borgo Allegri), via Magliabechi (dall’incrocio con Corso Tintori), piazza Santa Croce (tutta compresa la direttrice che collega via de Benci con via Verdi), Borgo Santa Croce, Volta dei Peruzzi, via Giovanni da Verrazzano (da via del Fico), via delle Pinzochere (dall’altezza delle barriere di accesso), via di San Cristofano (dall’altezza delle barriere di accesso). Per gli esercizi pubblici e i negozi situati nelle zone interessate dal divieto di vendita è previsto l’obbligo di esporre in modo ben visibile il relativo cartello di avviso.

È stata invece firmata oggi l’ordinanza relativa ai “Fochi”. Dalle 18 alle 24 dei martedì giugno, all’interno del perimetro delimitato da transenne, in lungarno della Zecca Vecchia, piazza dei Cavalleggieri, lungarno delle Grazie, ponte alle Grazie, lungarno Serristori, piazza Demidoff, piazza Giuseppe Poggi e lungarno Cellini saranno vietate: la vendita per asporto di bevande in lattina, bottiglie e in qualsiasi altro contenitore di vetro da parte di qualsiasi esercizio commerciale; la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da parte degli esercizi pubblici; l’introduzione o detenzione, anche per proprio consumo, di bevande di qualsiasi natura in lattine, in bottiglie o altro contenitore di vetro; la detenzione di qualsiasi genere di spray contenente principi urticanti; la detenzione di artifici pirotecnici e qualsiasi altro materiale esplodente.