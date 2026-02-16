Controradio Streaming
Lun 16 Feb 2026
Controradio Streaming
ToscanaAmbienteTorna alla Leopolda “Chianti Classico Collection” con focus su “Wine is...
ToscanaAmbienteEconomia

Torna alla Leopolda “Chianti Classico Collection” con focus su “Wine is Culture” e “Chianti Classico 2000″

By Chiara Brilli
Logo Controradio
www.controradio.it
Torna alla Leopolda “Chianti Classico Collection” con focus su “Wine is Culture” e “Chianti Classico 2000″
Loading
/

La 33esima edizione di “Chianti Classico Collection” torna alla Stazione Leopolda di Firenze il 16 e 17 febbraio con 223 aziende partecipanti e 680 etichette in degustazione. L’evento, organizzato dal Consorzio, pone al centro il tema “Wine is Culture”, scelto per raccontare la dimensione culturale che da secoli accompagna il Chianti Classico.

Ville fattorie, architetture storiche, archivi, sistemazioni agrarie e corredi arborei compongono un paesaggio nel quale si contano circa 150 ville fattorie e oltre 300 siti storici protetti.

Nella giornata di martedì la manifestazione prevede un’apertura al pubblico dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18. Gli appassionati di Chianti Classico possono partecipare a wine tour guidati da esperti del settore e incontrare direttamente i produttori.
Intervista a Carlotta Gori, direttrice del Consorzio Vino Chianti Classico
Info qui
Articolo precedente
Camion invade la carreggiata opposta sull’A1: traffico bloccato tra Firenze Sud e Incisa
Articolo successivo
Grave infortunio in cava a Carrara: 54enne precipita da una bancata

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31270Cronaca18832Politica4220Cultura & Spettacolo3847Diritti2645Sanità2539

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI