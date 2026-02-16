Torna alla Leopolda “Chianti Classico Collection” con focus su “Wine is Culture” e “Chianti Classico 2000″
La 33esima edizione di “Chianti Classico Collection” torna alla Stazione Leopolda di Firenze il 16 e 17 febbraio con 223 aziende partecipanti e 680 etichette in degustazione. L’evento, organizzato dal Consorzio, pone al centro il tema “Wine is Culture”, scelto per raccontare la dimensione culturale che da secoli accompagna il Chianti Classico.
Ville fattorie, architetture storiche, archivi, sistemazioni agrarie e corredi arborei compongono un paesaggio nel quale si contano circa 150 ville fattorie e oltre 300 siti storici protetti.
Nella giornata di martedì la manifestazione prevede un’apertura al pubblico dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18. Gli appassionati di Chianti Classico possono partecipare a wine tour guidati da esperti del settore e incontrare direttamente i produttori.
Intervista a Carlotta Gori, direttrice del Consorzio Vino Chianti Classico