Titta Nesti e Dimitri Grechi Espinoza a Ultravox

Grande jazz, questo fine settimana, all’Ultravox Firenze, lo spazio estivo nel fresco del parco delle Cascine a Firenze, sempre a ingresso libero.

Venerdì 12 agosto (ore 21,30) sale sul palco l’Hot Barbeque Trio, formazione capitanata dal sassofonista Dimitri Grechi Espinoza nata da una costola dei geniali Dinamitri Jazz Folklore. Un viaggio nel jazz blues e nel soul jazz, sulla scia di Illinois Jacquet, Gene Ammons e Stanley Turrentine: tre giganti del sax che nei ’60 suonavano e vivevano una musica nata per dare energia al corpo e speranza per l’anima. Al fianco di Espinoza ritroviamo il mago dell’organo Hammond Paolo “Pee Wee” Durante e Andrea Melani alla batteria, già in forza nei Dinamitri Jazz Folklore.

Titta Nesti protagonista del secondo appuntamento, sabato 13 agosto: la vocalist fiorentina incontra l’esperienza classica della violoncellista/flautista Ellie Young, per un dialogo sonoro aperto a soluzioni inedite. Si spazia tra standard jazz, pop e brani originali. Completa la line up il percussionista David Domilici.

Prima e dopo i concerti, spettacoli a ingresso libero, aperitivi, drink, sapori dall’India, hamburger, pizza al naturale e altre delizie.

Ultravox Firenze è nel parco delle Cascine, accanto all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Toscana Aeroporti, Prinz, Estra, Regione Toscana-Giovanisì.

Info e programma www.ultravoxfirenze.it.