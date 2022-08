Monopattini a noleggio a Firenze saranno dotati di casco

Firenze, si amplia la flotta dei monopattini in sharing: i nuovi mezzi saranno dotati di casco a disposizione dell’utente. È quanto prevede la delibera approvata dalla giunta comunale.

Attualmente sono tre i gestori dello sharing dei monopattini (Bird, Reby e Bit) con una flotta complessiva di 900 mezzi: come riporta una nota di Palazzo Vecchio il

Il Comune ha deciso di aumentare il parco veicoli di 150 mezzi per ogni società vincolando alla dotazione di casco per gli utenti (con lo sblocco tramite app). Tra le richieste anche l’individuazione dei monopattini con casco sempre tramite applicazione.

I gestori, si fa presente dal Comune, hanno dato la disponibilità a incrementare la flotta con veicoli: già da oggi si potranno vedere in strada i primi monopattini con il casco. A luglio i numeri dei noleggi sono stati 90mila, il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

“Firenze è la prima città in Italia con una quota della flotta di monopattini dotati di casco a disposizione degli utilizzatori dei mezzi in sharing – ha spiegato l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti -. Come amministrazione siamo da tempo impegnati per migliorare la sicurezza di chi utilizza questi veicoli sia a livello locale con ordinanze per l’obbligatorietà dell’uso del casco per chi viaggia sul monopattino elettrico sia a livello nazionale per la modifica delle norme. Questa è una prima risposta su Firenze grazie alle società di noleggio che hanno dimostrato una sensibilità su questo aspetto. Speriamo che sia un esempio per le altre città e uno stimolo per modificare la normativa nazionale”.

“Sono arrivati i monopattini dotati di casco – ha scritto su twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella -. Firenze è la prima città in Italia che mette a disposizione questo servizio. Vogliamo incentivare la mobilità amica dell’ambiente ma anche proteggere chi la utilizza. Dobbiamo fare tutto il necessario, anche solo per salvare una vita”.