Tim Burton il regista visionario al Lucca Comics

Uno dei maestri più visionari del cinema mondiale, Tim Burton, è giunto al Lucca Comics per parlare della sua nuova serie, firmata Netflix, che debutterà il 23 novembre.

Protagonista del nuovo progetto di Tim Burton è una delle ragazze più particolari, geniali, laconiche e pericolose mai create: Mercoledì Addams.

Creata negli anni ’30 da Charles Addams, in versione fumetto, La famiglia Addams, tanto divertente quanto dark, è tornata più volte sul piccolo e grande schermo: “Sono cresciuto guardando la serie e soprattutto leggendo i fumetti – spiega il regista -. La famiglia Addams è l’emblema della famiglia strana, come lo sono, in fondo, tutte le famiglie. La maggior parte dei bambini è imbarazzata dai genitori… immaginatevi avere Morticia come madre, si andrebbe fuori di matto”.

Infanzia e adolescenza sono sempre state un tesoro di storie, fra sogni e incubi e ritornano anche in questa nuova serie di Tim Burton. Si tratterà di un racconto teen comedy/mystery/fantasy con una cadenza “un po’ horror”.

“Mi sono sempre sentito come Mercoledì da teenager, sarei benissimo potuto essere lei – spiega Burton in conferenza stampa a Lucca Comics & Games, dove viene presentato in anteprima europea il primo episodio -. Avevo lo stesso punto di vista in bianco e nero. E’ stata sempre rappresentata come una bambina, ma a me interessava vedere come reagisse a scuola, con gli insegnanti, all’andare in terapia”.

Raccontare Mercoledì riporta Tim Burton anche a trattare temi come l’accettazione di sé e la propria emotività: “Ho avuto problemi di salute mentale per metà della mia vita e mi identifico in Mercoledì – sottolinea -. Per me è una fonte di ispirazione. Lei è molto chiara, diretta, dice quello che prova. Questo la porta a mettersi nei guai nei confronti degli altri, ma a livello simbolico ha una forza silenziosa e semplice che per me è molto importante”.

Mercoledì “va in una scuola per reietti e si sente reietta fra i reietti – aggiunge Burton – è quello che ho provato tutta la mia vita, nei confronti della scuola, dei genitori, degli altri. Questo progetto mi corrisponde”.

E’ “un personaggio iconico e non ci sarebbe stata la serie senza Jenna – sottolinea ancora -. Non era facile trovare chi potesse incarnarla, lei lo fa molto anche attraverso i suoi occhi. Jenna è una persona con molta forza di carattere e riflette il personaggio che è in bianco e nero, ma fa trasparire qualche lato umano, senza tradire la sua essenza”.

Tra gli aspetti che Tim Burton ha in comune con Mercoledì c’è anche la diffidenza per web e social: “Io ho paura di internet – dice sorridendo -. Ogni volta che vado a cercare qualcosa mi ritrovo in qualche buco nero come video con inquietanti gatti… E’ uno strumento nato per il bene, ma mi sembra spesso spesso venga utilizzato per il male”.

Il debutto come regista di serie l’ha vissuto con naturalezza: “Era interessante lavorare a un ritmo diverso, qui c’è una cottura più lenta, è stato molto piacevole. Ho dato la linea generale e gli altri registi l’hanno portata avanti”. Comunque “il mio primo primo amore sono i film, e penso, spero – conclude – che ci sia ancora spazio per il cinema”.

Wednesday

La nuova serie firmata Tim Burton vede la protagonista, Mercoledì Addams (Jenna Ortega), trasferirsi in una nuova scuola dopo un ‘incidente’ nel suo precedente liceo. I genitori, Morticia (Catherine Zeta Jones) e Gomez (Luis Guzmán), decidono di iscrivere la figlia alla scuola che avevano frequentato anche loro, la Nevermore Academy, specializzata nell’educare “mostri, freaks e ‘reietti'” che vanta tra i suoi studenti famosi del passato anche Edgar Allan Poe. La scuola è diretta dalla preside Larissa Weems (Gwendoline Christie). Per l’iconica teenager è l’occasione di fare una serie di bizzarri incontri ma anche di iniziare a indagare su una serie di violenti e inspiegabili omicidi.

Nel cast, fra gli altri, anche Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Naomi J Ogawa, Riki Lindhome e Christina Ricci, qui professoressa della scuola, e già straordinaria interprete di Mercoledì nei film del 1991 e 1993.